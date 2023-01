La historia de amor de Paloma Cuevas y Luis Miguel: de los rumores iniciales a las imágenes que confirman su relación

Uno de los nombres más destacados del panorama nacional socialité de los últimos años es el de Paloma Cuevas. La diseñadora, de 50 años, se divorció en 2020 de Enrique Ponce cuando este decidió comenzar una relación sentimental con la joven Ana Soria. Desde entonces, muchos han sido los rumores que han relacionado a la cordobesa con el cantante Luis Miguel, quien precisamente era amigo del torero.

Ahora, en la primera edición de la revista Semana en 2023, han salido a la luz las imágenes más esperadas de la pareja y que, por supuesto, podrían confirmar su romance. Sin embargo, este viene ya de lejos y con intensos rumores que al final se han convertido en una auténtica realidad.

En el pasado mes de julio, el periodista argentino Javier Ceriani lanzó la bomba en su programa Chisme no like asegurando que Paloma y Luis Miguel se encontraban pasando unos románticos días en Madrid. Sin embargo, aseguraba que no eran los primeros encuentros de la pareja, puesto que ya se vieron en Miami coincidiendo con los compromisos profesionales de Cuevas.

Tan solo unos días después, ese mismo programa publicó las primeras imágenes de la diseñadora y el cantante desde que se desataron los rumores. "En la calle Serrano, hay uno de los glamurosos El Corte Inglés. Ahí Luis Miguel y Paloma Cuevas, tuvieron una tomada de vinos romántica", afirmaron. Aun así, esas fotos podrían mostrar simplemente una quedada de amigos que son desde hace décadas.

heart 1 heart 1

Para finalizar el verano de 2022, la pareja se alojó durante una semana en La Zagaleta, una exclusiva urbanización en el municipio de Benahavís, a tan solo 25 minutos en coche de Marbella, donde mantuvieron la más absoluta discreción, como han hecho durante todos estos meses.

También en septiembre Paloma Cuevas protagonizó un polémico episodio en relación con Luis Miguel. Por equivocación, la diseñadora publicó un comentario en Instagram donde mencionaba al propio cantante, a la ex de este y a Ana Soria. Y lo hacía como si quien lo escribiese fuese otra persona. Eso sí, dejó alguna que otra pista por error.

"Si su exmarido lleva años con una cría. Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti", escribió Cuevas.

Ese mensaje trajo consigo muchas críticas, puesto que parecía indicar que lo quería publicar desde otra cuenta totalmente ajena a ella, pero lo que sí hizo fue avivar aún más los rumores y desmentir las declaraciones de su propio entorno, que aseguraban que eran falsos. Más tarde aseguró que había sido víctima de una suplantación de identidad.

A finales de septiembre, el programa mexicano De primera mano afirmó que Paloma Cuevas y Luis Miguel estaban preparando una gran boda. "Mucho se ha rumoreado últimamente, estoy en posibilidades de confirmarle que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas", añadió el reportero Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, ellos nunca lo han llegado a confirmar.

Tras algún encuentro más, ahora la revista Semana ha publicado en exclusiva las fotos tan deseadas de la pareja. Paloma y Luis Miguel se encontraban en un centro comercial de Madrid realizando las típicas compras navideñas de estos días. En las propias fotografías se puede ver cómo el cantante se muestra muy cariñoso con la exmujer de Enrique Ponce. A pesar de ello, siguen sin confirmar nada al respecto.