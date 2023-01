Emi, hermana de Elena Huelva, transmite el deseo de la 'influencer' que espera que se haga realidad

La muerte de Elena Huelva ha causado un gran impacto. Sin embargo, su ejemplo de vida siempre permanecerá, algo de lo que han hablado los numerosos rostros famosos que se trasladaron hasta la localidad sevillana de Camas para acompañar a su familia en la despedida de la influencer.

Decenas de familiares, amigos y allegados dieron este miércoles su último adiós, en un responso marcado por la emotividad y la discreción, a Elena, fallecida el martes tras sufrir un sarcoma de Ewing y que compartió en redes sociales su lucha bajo el lema 'mis ganas ganan'.

Ni siquiera faltó su perrita Nora, con quien compartió diversos momentos en sus redes sociales, el último de ellos montando el árbol para una Navidad que ha tenido un desenlace que nadie deseaba.

Su hermana, Emi Huelva, atendió amablemente a la prensa y habló del legado que deja la influencer. "Ha luchado mostrándose como es ella. Tenía momentos duros, pero unas ganas continuas de ir donde sea. Sus ganas ganan, porque ha ganado muchísimo amor y todos los recuerdos que nos llevamos de ella", dijo Emi, sobre su hermana pequeña.

Con su lema "mis ganas ganan", Elena se ha convertido en un ejemplo para cientos de miles de personas a través de Instagram y TikTok, por su incansable lucha por la visibilización y el aumento de la investigación de estas enfermedades.

Además, compartió el deseo que a la influencer le quedó pendiente y espera que se haga realidad. "Ella tenía sarcoma de Ewing, que es un tipo de cáncer en hueso raro y no hay tratamiento. Ella ha sido una luchadora nata y muy valiente. Que se invierta, que se done para este tipo de cáncer es lo que ella quería, y yo también. Es que lo demás no importa", compartió la joven.