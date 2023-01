Raúl, en ‘First Dates’: "Soy un hombre patriota y de derechas"

"Soy uno de esos hombres que te abren la puerta del coche o te retira la silla cuando vas a cenar en un restaurante. Es un rasgo caballeroso, que no machista", afirmó Raúl en su presentación este miércoles en First Dates.

Nada más llegar a la barra del local de Cuatro, Matías Roure, el barman, le preguntó qué le servía. El alicantino le sorprendió con su petición: "Te voy a pedir algo que nunca lo han hecho".

"Complícame la noche", le respondió el argentino. "Querría una copa de magia, pero, en su defecto, acepto vino blanco. Sé que como la sirves tú, también lleva magia", aseguró el comensal.

Raúl, en ‘First Dates’. MEDIASET

Entre risas, Elsa Anka le preguntó si había ido al restaurante en busca de la magia del amor, pero Raúl le contestó que, "realmente, he venido a buscar una brujita que me embruje porque creo en el amor".

"Me considero una persona bastante intensa y seguramente tenga que corregir esa faceta. Soy muy patriota porque tengo un pasado como militar profesional en las Fuerzas Armadas. A nivel ideológico, soy de derechas", admitió el opositor a funcionario de prisiones.

Su cita fue Sandra: "Tengo dos personalidades, cuando voy a la montaña, ni me maquillo ni me arreglo, porque voy con mis mallas y mis deportivas. El día que bailo, me arreglo", explicó.

Sandra y Raúl, en ‘First Dates’. 20minutos | MEDIASET

Las primeras impresiones parecieron buenas, y pasaron a la mesa para cenar, conocerse un poco más, y ver si tenían los suficientes puntos en común para tener una relación de pareja.

En la decisión final, Raúl sí que quiso tener una segunda cita con Sandra porque "considero que me ha faltado tiempo para saber un poco más de ella". La alicantina, en cambio, prefirió no volver a quedar: "Me ha faltado feeling".