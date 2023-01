La familia numerosa de Zaira 'asusta' a Carlos Sobera en 'First Dates'

"Estoy divorciada y tengo poquitos hijos, solamente cinco. Hay momentos en mi vida que me he preguntado que qué había hecho con mi vida, pero luego los veo y pienso que ellos son mi motor", afirmó Zaira antes de cruzar las puertas del restaurante de First Dates.

Carlos Sobera fue el encargado de recibirla y le preguntó por su vida amorosa: "Ha sido un fracaso, me he divorciado dos veces". A continuación le contó todos los hijos que tenía: "Eso puede condicionar a tu futura pareja...", le advirtió el presentador.

"Quiero a un hombre que sepa lo que es tener una familia porque cinco niños en un ajetreo y un estrés que te mueres. Si no estás preparado emocionalmente...", afirmó la murciana.

Tras escucharla, Sobera exclamó un poco 'asustado': "Yo tengo dos y estoy estresado, así que cinco me parecen una barbaridad". Matías Roure animó a la comensal a ir a por el sexto: "No, que me he hecho una ligadura de trompas", explicó Zaira.

Manuel y Zaira, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Manolo, aunque sus amigos le llamaban Lolo. Nada más ver a su cita en la barra del local de Cuatro, se quedó impresionado: "Es guapísima, un cuerpo de pecado y preciosa de cara".

Durante la cena, el tema principal fue el de los hijos, ya que ambos tenían varios (dos y cinco), y la murciana le contó al carpintero que el mayor de los suyos, de 18 años, era autista: "No son todos del mismo padre", explicó.

Al final, Manolo sí que quiso tener una segunda cita con Zaira porque "me ha parecido una tía muy interesante". Ella, por su parte, prefirió no volver a quedar: "No he sentido atracción".