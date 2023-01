Rafa, en 'Pasapalabra': "A ver si rompo la racha de Orestes, que me tiene frito"

Rafa logró vencer a Ana este miércoles en La Silla Azul de Pasapalabra y sumó un enfrentamiento más con Orestes, el 153. En todos esos programas, el sevillano ya ha acumulado 103.000 euros.

"Ya está, otra Silla Azul, otra muesca", le dijo Roberto Leal nada más sentarse en la mesa junto a los incitados que le ayudaron a conseguir segundos para El Rosco, la actriz Michelle Calvó y el músico Alejo Stivel.

El concursante también comentó sobre su adversario en el programa de Antena 3 que: "A ver si rompemos la racha de nuestro amigo Orestes, que me tiene frito".

"Es una oportunidad más para ir a por el bote. Además, el importe es el año en el que me hice mayor de edad (2.008.000 euros)". También comentó que "en 2008 cumplí 18 años".

"Pese a mi edad, me suelen echar más años. Es una cosa que no me importa...", admitió el sevillano, pero el conductor del concurso le respondió entre risas: "Ya te importará...".