El bote de 'Pasapalabra' supera los dos millones de euros: "Nos enfrentamos a un cambio de cifra histórico"

Este martes fue la primera vez que Roberto Leal anunció a Orestes y a Rafa que el bote de Pasapalabra, en esta nueva etapa en Antena 3, tenía más de dos millones de euros acumulados, concretamente 2.002.000€.

Se trata de la cantidad más elevada desde que se superaron los 1.828.000 euros que se llevó Pablo Díaz en julio de 2021. Entre medias, Sofía Álvarez se llevó en septiembre de 2021 los 466.000 euros del bote y, desde entonces, no ha parado de aumentar la cifra.

El burgalés comentó que "nos enfrentamos a un cambio de cifra histórico, a ver si los 'hados' nos sonríen. A ver si no caemos en cuartos de final como le pasó a la selección española en 2002 con Corea y el robo que no hicieron".

El sevillano, por parte, le dijo al presentador: "El bote es raro porque todavía no te había escuchado decir que jugamos por más de dos millones. Me suena cuando se cambió de 1999 al año 2000, que me pilló en el colegio y recuerdo un salto que sabía a poco, pero este, sabe a mucho". El conductor del programa añadió: "Está para que vayáis a por él".