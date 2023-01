Laura Escanes recibe fuertes críticas por subir una fotografía sin maquillaje ni filtros: "Tienes unos cuantos retoques para ser natural"

El 2022 ha estado lleno de cambios para Laura Escanes. Desde su ruptura con Risto Mejide, el padre de su hija, hasta su nuevo romance con el cantante Álvaro de Luna, la joven no ha dejado de estar en el foco de todas las miradas. Por ello ha querido utilizar su poder mediático para lanzar un mensaje.

Así, a través de su cuenta de Instagram ha querido mostrarse sin maquillaje para abogar por la naturalidad. Sin embargo, lo que la influencer no se imaginaba es que en lugar de "ser aplaudida" su "reivindicación" consiguiese "todo" el efecto contrario.

Y es que, como sus propios seguidores han comentado, si bien la joven no lleva ni maquillaje ni filtros, sí que ha pasado por quirófano en varias ocasiones para retocar su rostro.

La modelo aparecía en la fotografía "al natural" con pestañas postizas y brillo en los labios. Por ello, alguno de los comentarios hacían precisamente críticas a eso. "Tienes unos cuantos retoques para ser natural", "atrévete a poner una foto recién levantada sin pestañas", "¿Tampoco llevas ácido hiaulórico en la cara?", eran los comentarios más sonados.

Ante las críticas, la catalana se ha visto obligada a dar explicaciones y a confirmar que, efectivamente, se ha retocado con bótox y ácido, además llevaba extensiones de pestañas. Aunque, del mismo modo, asegura que también se notan sus imperfecciones: "Es una foto sin filtros y sin maquillaje. Con mis marcas de acné y mis manchas. También llevo extensiones de pestañas, sí. Y también me he hecho algún retoque de bótox o ácido hialurónico. También lo he dicho sin problema cuando ha sido así. ¿Y? ¿Ya no puedo decir que subo una foto sin maquillaje ni filtros?".