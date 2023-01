La periodista Ana Rosa Quintana ha dado una entrevista en exclusiva a la revista Diez Minutos en la que ha hablado de su marido, Juan Muñoz, y ha revelado detalles más concretos de cómo afrontó su enfermedad.

La presentadora ha superado con éxito la lucha que emprendió a principios del año pasado. Como ella misma ha expresado, cuando se pasa por una enfermedad como es el cáncer, "todo lo demás deja de tener importancia" y solo quieres salud para los "tuyos y para ti y llevar una vida normal".

Ana Rosa ha pasado momentos duros mientras combatía el cáncer, sobre todo a partir de la "cuatro últimas quimios", cuando a la presentadora se le empezó a caer el pelo y decidió afeitarse la cabeza.

La presentadora ha hecho balance del 2022 con Rosa Villacastín, con la que se ha sincerado sobre familia, trabajo, política y vida tras un año muy difícil para ella https://t.co/Sp4ld0HQzS — Diez Minutos (@diezminutos_es) January 4, 2023

"Me compré dos (pelucas) que me quedaban muy bien, comodísimas, nadie se daba cuenta de que llevaba peluca, la llevaba hasta con coleta. Llegó el verano, tenía un poquitín de pelo y dije fuera", ha relatado la periodista. Además, el ejercicio, el cambio en su dieta y el yoga jugaron un papel fundamental para afrontar con fuerza el cáncer.

"Yo no he dejado de hacer deporte y de cuidar la alimentación, basada en una dieta supernatural", ha explicado Ana y ha añadido que el deporte es "buenísimo" para la cabeza y, por esta razón, ella sigue practicándolo.

Ana Rosa ha confesado que durante todo este tiempo se ha sentido arropada por los suyos. Su marido, Juan Muñoz, sufrió mucho el proceso de su mujer aunque, como ella misma ha relatado, "no lo ha dicho ni lo ha demostrado". "Juan me ha hecho sentir la mejor del mundo. Cuando me puse de rubia me decía: tienes una cabeza preciosa", ha expresado la presentadora.

Para la periodista, su pareja es su luz. "Juan me hacía reír, me ha hecho reír mucho, me acompañó a todas las quimios, a todas las radios, a todas las operaciones, ha sido un compañero estupendo", ha expresado Ana sobre su marido.