Tras convertirse en una de las rupturas más sonadas del año 2022, ahora, tras las fiestas navideñas, hay quienes apuntan a una posible reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Los rumores saltaron cuando las cámaras captaron cómo la marquesa de Griñón y el empresario acudían juntos a la tradicional misa del gallo, la noche del pasado 24 de diciembre de 2022. Sin embargo, este martes, Leticia Requejo, colaboradora del Club Social de El programa de Ana Rosa ha despejado todas las dudas.

"Sabéis que yo pienso que no va a haber reconciliación porque a mí lo que me cuentan es que Íñigo está impactado y viendo todo desde la barrera porque al final ve que todo esto es un juego de Tamara. Él tiene clarísimo que no va a volver con Tamara Falcó", ha señalado la periodista.

De la misma manera, la colaboradora ha recordado que hace unas semanas saltó la noticia de que Hugo Arévalo se habría besado con otra mujer: "Podemos confirmar que todo esto fue una estrategia por parte de Íñigo. Fue él quien movió los hilos para que esta chica, su amiga, tuviera ese tonteo con Hugo para que, al final, Tamara viera la clase de persona que es Hugo".

"A Hugo le ha podido la situación y todas las críticas. Le han pasado factura estos malentendidos con Íñigo y ha decidido poner tierra de por medio y marcharse al extranjero. Está previsto que venga después de Reyes. Tamara está con su madre en Miami".