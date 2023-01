El Govern llevará las Cuentas al Parlament en unos días si se dilatan las negociaciones "por motivos partidistas"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha avisado este martes que el Govern no dudará en llevar los presupuestos al Parlament si en cuestión de días no hay acuerdo. "Si vemos que por objetivos partidistas se dilatan en el tiempo sin justificación real, no tendremos ningún problema en aprobarlos en el Govern", ha dicho en la rueda de prensa posterior al primer Consell Executiu del año.

Según Plaja, ya hay "entendimiento" con el PSC y "solo hace falta voluntad política". Ha insistido, no obstante, en que cuestiones como el Hard Rock y la ampliación del Aeropuerto del Prat son "extrapresupuetarias".

"No puede ser que estos temas sean un escollo o una línea roja", ha añadido dirigiéndose a los socialistas. y ha cifrado en 50 los acuerdos con Junts, con los que continúan las negociaciones.