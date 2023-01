La necesidad de tener un lugar donde pasar el tiempo es una de las prioridades para los mayores de nuestra sociedad, que suelen disfrutar viendo pasear a otras personas mientras se sientan, cómodamente, en un banco.

Esta es una de las costumbres de los vecinos de un barrio de Valencia que, en una de sus plazas, cuentan con bancos con respaldo. Sin embargo, en las últimas semanas, el Ayuntamiento de la ciudad ha decidido remodelar el lugar y la alarma saltó entre los vecinos cuando vieron cómo se descargaban bancos de hormigón sin respaldo.

Al enterarse, Maribel comenzó un movimiento secundado por muchos otros vecinos, para evitar que el Ayuntamiento eliminase los bancos con respaldo en los que pasan el tiempo. Este martes, la mujer ha hablado con Espejo Público: "Nos levantamos una mañana y vimos que estaban estos bancos aquí. Sin respaldo, de hormigón, fríos, inhóspitos... y dijimos que no queríamos que nos cambiasen nuestros bancos de madera, que son cómodos y con un diseño muy bueno para los mayores".

"No queremos que se gasten el dinero en esta plaza porque no es turística y no nos hacen falta esos bancos. Queremos que nos pinten esto, que repongan los que haya estropeados, pero no queremos que se gasten dinero con nosotros", ha señalado Maribel.

Debido a la presión social, las autoridades valencianas han terminado por dar la razón a los mayores y, finalmente, los bancos de madera con respaldo se quedarán en la plaza. Por su parte, la mujer ha destacado que con esta noticia están "un poco más tranquilos": "Si esto llega a buen puerto y hacen lo que dicen, de acuerdo".