Frank Cuesta arremete contra Risto Mejide por su dardo a Ana Obregón: "Lo más sucio que he escuchado en televisión jamás"

Mediaset recurrió a Risto Mejide y a Mariló Montero para dar las Campanadas desde la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. En ellas, el publicista hizo gala de su mordacidad con un comentario que ha levantado ampollas, también entre sus colegas del medio.

Mejide preguntó a la periodista navarra: "¿Cómo van esos nervios?", a lo que esta respondió: "No estoy nerviosa, estoy disfrutando muchísimo, estoy aquí disfrutando la gente" y añadió que en 2023 espera "nuevos comienzos".

"¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", se preguntó Mejide, lo que algunos han interpretado como una referencia con poco tacto tanto al embarazo de la presentadora de las campanadas de Antena3, Cristina Pedroche, como a la de TVE, Ana Obregón, que hace dos años reapareció tras la muerte de su hijo, Aless, y tuvo un emocionado recuerdo al joven.

El comentario indignó a los usuarios de las redes sociales, que dejaron clara su desaprobación. Pero también a otros famosos como Frank Cuesta, que cargó duramente contra Risto.

El herpetólogo y presentador recordó que a él se le murió "un hijo muy pequeño, hermano gemelo de Zape" y, por eso, no quiere ni imaginarse "lo que siente Ana Obregón cada día". "Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregon... me parece lo más sucio que he escuchado en TV jamás".