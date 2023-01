Guerra abierta por Mocedades

El próximo 9 de enero, el teatro Nuevo Alcalá de Madrid acogerá el concierto en el que el grupo presentará una nueva versión de la mítica Eres tú. Un recital que ha servido para descubrir la guerra soterrada que enfrenta a los históricos Izaskun Uranga y Javier Garay, que, tras separar sus caminos en 2014, decidieron liderar sus propias formaciones, ambas con el nombre de Mocedades.

Izaskun lo hizo con nuevos intérpretes y Javier continuó con el mismo elenco; una marca comercial objeto de enfrentamiento y cuyo uso se autorizó a los seis históricos integrantes del grupo.

"Sin embargo, se está haciendo un aprovechamiento ilícito. Este grupo de Garay está utilizando un nombre que no le corresponde, se hacen llamar así pero es evidente que no son Mocedades porque no está con ellos la fundadora del grupo, Izaskun", explica José Miguel González, representante de esta parte que, en conversación con 20minutos, afirma que van a interponer acciones legales esta misma semana para impedir la continuidad de sus competidores.

Una afirmación que ha encolerizado a Javier Garay y su equipo. Denuncian que son los únicos afectados de una situación incómoda con la que ya se han acostumbrado a convivir: "Nosotros reclamamos la valía artística del grupo que lidera Javier Garay. Los otros no tienen estilo, cantan muy mal y tienen un espectáculo terrible. Más de uno que ha ido a verles, pensando que eran los buenos, se ha ido corriendo de allí, porque lo que ofrecen es muy lamentable y además es un auténtico fraude", dice el también representante José Antonio León a este periódico.

Justifica su dureza al afirmar que "el engaño reside en vender una mentira, que tienen a la fundadora de Mocedades, pero casi nunca aparece porque está enferma. La utilizan para hacerse de oro, sobre todo en otras latitudes".

Es allí donde los Mocedades de Amaya Uranga triunfan con infinidad de shows que comparten con artistas de gran popularidad. "En México solo les han autorizado a ellos a cantar, y si se me ocurre ir allí me denuncian. Es terrible que yo, que soy Mocedades, también me tenga que enfrentar a algo así", dice, por su parte, Garay.

En 2022, Izaskun lanzó al mercado un álbum de duetos en el que reinterpreta sus canciones más conocidas junto a David Bisbal, Morat o Ana Torroja, entre otros: "Creo que este es un dato revelador, ningún artista de esa talla se va a prestar a grabar un trabajo con unos farsantes. También estuvimos cantando en el especial que TVE emitió este fin de año", explican.

Desde la otra parte reivindican con contundencia su continua presencia en los medios de comunicación: "Todos nuestros conciertos son sold out. Hemos actuado en los principales recintos, hemos estado en el Teatro Rialto, ahora en el Nuevo Alcalá... Hemos estado de promoción en Telemadrid, en Radio Nacional y allá donde nos requieren".

La tensión es máxima. Nada queda de la complicidad de Javier e Izaskun en el escenario del Teatro Municipal de Luxemburgo cuando quedaron segundos en el Festival de Eurovisión con el himno inmortal Eres tú. "No hay ninguna posibilidad de arreglarse. Lo intenté con Izaskun y me colgó el teléfono. Encontrarme en esta situación después de más de cuarenta años de relación con una compañera es muy triste", confiesa Javier a este diario.

Sin posibilidad de acercamiento, la batalla por el uso del nombre se traslada también a las redes sociales, donde solo están autentificados los Mocedades de Izaskun. Desde la cuenta oficial del grupo rechazan cualquier vinculación con los otros artistas y piden que se evite la confusión. "Un poco de seriedad. Si tenemos nosotros las redes sociales verificadas está claro que es porque hemos podido demostrar con documentación que somos los oficiales", sostiene José Miguel González, mientras que Garay asegura que sigue sin entender el motivo por el que Izaskun le denunció en Facebook. "Me quitaron la cuenta que tenía con cincuenta y pico mil seguidores", afirma.