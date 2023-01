La revista Rolling Stone elige a los 200 mejores cantantes de todos los tiempos y Céline Dion no está en ella

Recientemente, la archifamosa revista especializada en música Rolling Stone ha presentado la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con las decisiones que se han tomado para elegir quienes sí y quienes no forman parte de esta.

Especialmente los fans de Celine Dion han mostrado su completo rechazo tras comprobar que la cantante canadiense no formaba parte de esta. La interpreté, de 54 años, es conocida como uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos.

Gracias a sus baladas en los años 90 como Because You Loved Me y It's All Coming Back to Me Now, la cantante obtuvo cinco Grammy. Aunque todos estos méritos no parecen ser suficientes para la revista.

En la lista se incluyen desde clásicos de la música como Aretha Franklin o Freddie Mercury a contemporáneas de la canadiense como Whitney Houston o las voces más actuales como Rosalía o Billie Eilish. De hecho, artistas como Adele, cuyo estilo bebe claramente de las influencias de Dion sí que se encuentra.

Por ello, no es de extrañar que una artista que ha sido capaz de vender más de 250 millones de discos en todo el mundo no haya sido considerada para esta lista. En Twitter muchos de ellos aseguran que se trata de toda una "blasfemia" y que la revista le "debe una disculpa" a la artista.

Sin embargo, al comienzo de la lista, la propia revista ya incluye una advertencia para sus lectores: "Antes de que empieces a desplazarte, ten en cuenta que esta es la lista de los Mejores Cantantes, no la de las Mejores Voces".