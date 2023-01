Antonio Hidalgo habla sobre su situación actual: "Vivo de alquiler y el resto me lo gasto en disfrutar"

Se cumplen 14 años desde que el presentador Antonio Hidalgo se marchase de Madrid para comenzar una "vida tranquila y sencilla" en Murcia.

"Tomé una de las decisiones más bonitas", es lo primero que declara a la revista Pronto acerca de su cambio de vida, asegurando que salir de su "zona de confort" le permitió descubrir que "hay otra vida fuera de las grandes ciudades".

De vivir en Murcia destaca que "todo es menos acelerado", que "la importancia está en vivir el día a día con sencillez" y que le encanta el carácter que tiene allí la gente.

Un gesto tan simple como ir a comer un arroz viendo el mar es, para Hidalgo, todo un lujo absoluto. "Yo no necesito llevar un coche de gran cilindrada ni comprarme no sé cuántas casas. Ahora vivo de alquiler y el dinero me lo gasto en viajar, en disfrutar y en ser feliz", alega.

En cuanto a lo profesional, el madrileño presenta Ailoviu, un programa del canal autonómico La 7, se refiere a la televisión como una "pequeña trituradora que utiliza a las personas que en un momento dado conectan con el espectador".

En este espacio fue justamente donde conoció a Ana Ruiz, su actual pareja. "Es otro regalo que me ha hecho la vida. Yo no creo que haya hecho nada tan bueno como para que me la hayan puesto en mi camino", asegura.

Pero, el programa con el que se ganó el cariño de toda una generación fue Sabor a ti, el cual compartió con Ana Rosa Quintana, de quien solo tiene palabras bonitas para referirse.

"Tenemos una relación muy bonita porque, aunque no nos veamos mucho, los dos sabemos que nos tenemos el uno al otro. De vez en cuando nos llamamos", comenta sobre su compañera, de la cual asegura que es "la persona más inteligente y trabajadora" que ha conocido nunca.

Para concluir con sus declaraciones, Antonio Hidalgo asegura que el único sueño que le queda por cumplir es morirse sin ver a ninguno de los suyos sufrir.