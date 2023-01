Muere Anita Pointer, miembro del grupo Pointer Sisters, a los 74 años

La cantante estadounidense Anita Pointer, miembro del exitoso grupo que saltó a la fama en la década de los 70 las Pointer Sisters, falleció este sábado 31 de diciembre a los 74 años.

"Si bien estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija, Jada, y sus hermanas June y Bonnie, y en paz", apunta el breve texto que compartió la prensa estadounidense para comunicar la noticia.

"Ella fue quien nos mantuvo a todos cerca y juntos durante tanto tiempo. Su amor por nuestra familia vivirá en cada uno de nosotros", añade el escrito firmado por sus cuatro sobrevivientes más cercanos: su hermana, Ruth, los hermanos Aaron y Fritz, y su nieta Roxie McKain Pointer.

Anita estuvo con el grupo creado en Oakland desde su formación en 1969 hasta que se vio obligada a retirarse por motivos de salud no especificados en 2015.

The Pointer Sisters, inicialmente formado por June y su hermana Bonnie, a las que luego se sumaron Anita y Ruth, cuenta entre sus éxitos con los temas I'm So Excited, He's so Shy o Jump (For My Love), canciones que popularizaron en las décadas de los años 70 y 80.

La banda también se aventuró en la música country con su canción Fairytale y se convirtió en el primer grupo afroamericano en actuar en el Grand Ole Opry, escenario mítico para la cultura country de Tennesse (Nashville, EE.UU.).

The Pointer Sisters ganaron tres premios Grammy y recibieron 10 nominaciones. El cuarteto fusionó, durante su trayectoria, los géneros del funk, soul jazz y pop al estilo de la década de 1940, a menudo vistiendo en un estilo retro parecido al de sus predecesoras, The Andrews Sisters.