Almudena Cid habla abiertamente de su nueva ilusión: "En mi entorno se han modificado muchas cosas que no veía y de repente hay luz"

Fue a finales de 2021 cuando Almudena Cid y Christian Gálvez anunciaron su separación. Tras un 2022 lleno de altibajos, la exgimnasta empieza 2023 haciendo un balance sobre su ruptura.

"Soy la misma pero con otro conocimiento sobre mí. Con perspectiva, ha sido un año de descubrimiento propio", asegura al programa Fiesta durante un evento.

Cid relaciona su ruptura con el final de su trayectoria profesional, confesando que no se sentía "válida" porque ambos fines llegaron a la vez. "Esta situación me ha puesto de frente para volver a reconstruir", alega.

Y esta reconstrucción ha llegado, pues la de Vitoria ha querido darle una nueva oportunidad al amor con el exfutbolista Gerardo Berodia. "Nunca me he sentido en esencia como me he sentido ahora. Se ha modificado en mi entorno muchas cosas que no veía y de repente hay luz", asegura en relación a su vida sentimental.

"Estoy feliz conmigo y eso solo trae cosas buenas a mi vida", concluye Almudena Cid, que empieza un año nuevo feliz, con ilusión y segura de sí misma.

Christian Gálvez y Patricia Conde cierran el 2022 con un apasionado beso

Patricia Pardo ha aprovechado su última publicación del 2022 para compartir unas imágenes muy especiales: un beso junto a Christian Gálvez, un tatuaje en conjunto y una bonita puesta de sol en Galicia. De este modo, la pareja cierra el año que dio paso al inicio de su relación.

Desde el Faro de Finisterre, la presentadora ha querido dedicar a Christian su primer post juntos donde no falta su tierra natal y un romántico paisaje de fondo. Así, acompañando a las fotografías y el vídeo del atardecer, Patricia ha aprovechado para dejar claro su amor: "Al fin del mundo".

Junto al texto añade también varios emoticonos significativos y etiquetas en las que agradece al año 2022 y da la bienvenida al 2023, así como destaca "Luz y Camino", palabras que la pareja tiene tatuadas en sus muñecas y que, al juntarlas, forman una sola frase.

El presentador ha respondido a esta publicación con un mensaje breve, pero significativo: "De tu mano, siempre", acompañado de los mismos emoticonos que había agregado Patricia en su publicación.