Ana María Aldón abandona el plató de 'Fiesta' entre lágrimas tras escuchar las duras palabras de Ortega Cano hacia ella

Ana María Aldón no tuvo un plácido final de año. La colaboradora acudió este fin de semana a su puesto en Fiesta, pero unas palabras de su exmarido, José Ortega Cano, provocaron su nerviosismo y que, al final, tuviera que abandonar el plató, visiblemente afectada.

"Estoy jodido", "no ha hecho más que hablar de mí y de mi familia", "yo he sido buena persona con ella" o "voy a llevar esto por la vía judicial" fueron algunas de las frases que se escucharon en el espacio de Telecinco en boca del torero.

Ante esto, Ana María reaccionó: "Me duele que diga eso, porque yo he sido buena con él, pero si él tiene ese concepto", aseguró.

Minutos después, mientras Emma García entrevistada a otro invitado, la diseñadora no aguantaba más y decidió abandonar el plató muy afectada. Más tarde, la presentadora quiso hablar con ella. "Me parte el alma. Yo también estoy cansada", aseguró la exsuperviviente.

Ana María, que dijo estar dolida porque Ortega Cano se dirija a ella como "esa mujer", aseguró del torero: "Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir".