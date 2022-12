Usher llora la muerte de su abuela: "Me siento perdido ahora mismo"

Ha tardado varios días en dar a conocer la noticia. Es normal, dada la fecha tan difícil para una muerte: Navidad. Fue en la noche de Nochebuena, cuando todo el mundo está reunido en famiia y (normalmente) con felicidad en el ambiente cuando Usher perdía a su queridísima abuela Tina, cuyo verdadero nombre era Evangelist Ernestine Carter. Ahora, con cierto reposo, ha escrito un largo mensaje de adiós y de amor en su Instagram.

El cantante de 44 años comienza asegurando que le ha "costado varios días" asimilar la noticia y que está "rezando para tener claridad y fortaleza" mentales, porque "el trabajo" y "la devoción diaria" de su abuela fue "ayudar a los necesitados" siendo una "guerrera de la oración". "Me siento perdido en estos momentos. Una parte de mí intenta ser fuerte, pero las demás...", añade Usher.

El artista de éxitos como Yeah!, OMG o Love in this club describe la increíble fe de su abuela, quien "siempre creía que Dios tenía un plan", y que eso mismo intentaba él creer ahora. "Hay una parte de mí que está derrumbándose en silencio. Solo hace unos días nos estábamos riendo... De veras que pensaba que teníamos más tiempo", ha añadido sobre lo sorpresiva de su muerte a los 87 años en su residencia de Chattanooga, en el estado de Tennessee.

"Cuando estuve perdido, ella siempre estuvo ahí, al otro lado del teléfono, sin importar la hora o el tiempo que durase la llamada. Cuando necesité el versículo exacto para aquello a lo que me enfrentaba en ese momento, ella me lo proporcionó. Dios se la ha llevado a su casa, pero yo no estaba preparado", ha continuado Usher.

El cantante además rememora las últimas palabras que Tina le dijo: "Hay un etapa para todo en esta vida, hijo: momentos para reír, momentos para llorar, momentos para vivir y momentos para morir". Asimismo, Usher ha explicado que si el escrito lleva por título I love u more es porque esa era la frase que más le repetía: "Yo te quiero más".

Tras llamarla "mi ángel de la tierra", Usher ha añadido: "Te necesito en este momento más que nunca, abuela. Aunque sea para escucharte una vez más. ¡Extrañándote te celebro a ti y a tu vida!".

Finalmente, el cantante ha rememorado unas palabras que le han dicho tras el fallecimiento de Tina sobre los seres queridos muertos: "Ten en cuenta que únicamente estamos tristes porque, con razón, los echamos de menos, aunque en realidad somos egoístas, porque esto es una celebración: ellos ya están en el mejor lugar y para siempre".