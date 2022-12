Drake niega las acusaciones de una joven que dijo que tuvo sexo con ella sin protección

"Nunca nos hemos visto. Nunca he hablado con ella. Nunca la he llevado a ninguna parte. Ojalá el mundo empiece a hacer algo más con la única vida que se nos es dada porque esta mierda es muy triste". Con estas palabras a través de una story de Instagram ante sus 128 millones de seguidores ha negado Drake las acusaciones de una joven que ha vertido sobre él varias acusaciones.

Poco antes, un vídeo de esta mujer, cuyo nombre no ha salido a la luz, corría como la pólvora un vídeo de TikTok en el que narraba con mucho detalle cómo fueron ocurriendo los hechos, comenzando por el momento en el que sube ella una story a su Instagram en la que menciona, aunque de manera invisible para el resto de mundo, al rapero de 36 años.

Cuando este le contestó, ella le dio su número "rápidamente". Empezaron a hablar, siempre según ella, el día 13 de noviembre y tres días más tarde, el 16, él le reserva un viaje en avión. "Envió un jet privado a buscarme. Pero antes de entrar a su casa me hicieron firmar un NDA [un acuerdo de confidencialidad]. O sea, es verdad que no puedo decir demasiado, pero he revisado las cláusulas del NDA y sé lo que puedo y lo que no puedo decir", puntualiza en el vídeo.

Justo después de llegar a su casa se sentaron y charlaron relajadamente y en un momento dado él le tocó el vientre y le hizo preguntas como "¿Quieres tener hijos?" y ella, afirma, se puso nerviosa porque le hubiera dicho que sí a todo. Tras ver una película y beber "Casamigos", un famoso tequila, se acostaron. "No tengo que entrar en detalles porque se explica solo. Pero una cosa: él no usó protección. Y eso fue un poco raro... pero, yo estaba solo dejándome llevar", agrega.

Según la joven, luego cogió el teléfono y en cuanto comenzó a grabar a Drake, este se puso "algo violento" y de un manotazo le tiró el móvil. "No voy a mentir, me asusté un poco", dice en el vídeo, así como que acto seguido el rapero canadiense le ordenó que se fuera de su casa, siendo acompañada fuera por el equipo de seguridad de Drake, que no le dio ninguna opción para volver a su casa.

Drake responds to woman who claims he flew her out for unprotected sex 👀https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/jA3uPuV1RV — HipHopDX (@HipHopDX) December 28, 2022

Según la joven, cualquiera puede saber que la historia es cierta porque sí alcanzó a subir a sus redes un pequeño vídeo de la casa del músico. Sin embargo, ante la avalancha de comentarios de fans del artista se ha colocado la cuenta privada.