La Comunidad de Madrid ha solicitado este jueves al Ministerio de Sanidad que refuerce los controles sanitarios en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante el pronunciado repunte de los casos de Covid-19 en China. La petición se produce apenas 24 horas después de que Italia se sumara a países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur y anunciara que obligará a someterse a una prueba a todos los pasajeros que lleguen al país desde China para determinar si tienen covid o no.

Esta demanda se ha plasmado en una carta rubricada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y remitida a la ministra del ramo, Carolina Darias. La Comunidad no ha detallado si tiene ya respuesta a su petición, pero lo cierto es que el Ministerio de Sanidad ya ha especificado que España no seguirá los pasos de Italia o Estados Unidos y no pedirá pruebas diagnósticas.

Tras participar en el Comité de Seguridad Sanitaria para analizar la situación con los Estados miembros y las agencias de la Unión Europea, desde Sanidad se ha establecido una recomendación para los viajeros cuyo destino o procedencia sea China. Esta pasa por tener "la pauta de vacunación completa" y por mantener "las medidas de precaución".

"Hay que valorar posibles medidas de salud pública, que, antes de decidir coartar la libertad de movimiento, supongan un control extraordinario en el país de origen de las salidas de personas con resultado negativo en las pruebas de diagnóstico de infección activa", sostiene Ruiz Escudero en su carta. La misiva, además, alerta de que en las próximas semanas se va a producir la apertura de fronteras en China, un hito desde 2020, y poco después se esperan millones de desplazamientos por la celebración del Año Nuevo Chino.

Ante la delicada coyuntura, que recuerda a olas precedentes de los años 2020 y 2021, la Comunidad de Madrid ha solicitado también en la carta enviada a la ministra de Sanidad que convoque con carácter "urgente" y en las próximas horas una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "Como bien sabes, la experiencia de los últimos años nos ha enseñado que con el Covid-19 cada minuto cuenta", finaliza la comunicación firmada por Ruiz Escudero.