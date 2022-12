Los discos de 2022: el año de una 'motomami' y de una superestrella alienígena

Algunos han sido un éxito, otros han marcado tendencia, los hay que han sido favoritos de la industria y también ha habido más de una sorpresa en un año musical donde la experimentación y el éxito se dieron definitivamente la mano. Entre los discos de este año que acaba se encuentran los de artistas veteranos que lanzaron álbum después de tiempo de descanso, los de aspirantes que se consagraron definitivamente o álbumes debut que prometen grandes continuaciones en un futuro. El 2022 se va y deja la explosión definitiva del reggaetón a nivel mundial, la caída de prejuicios en el mundo del pop y enormes trabajos desde el mundo alternativo.

Las imprescindibles

Han encabezado las listas, mientras la crítica especializada se debate entre cuál de los dos álbumes es mejor. Sin lugar a dudas la coctelera de estilos y géneros de la Motomami Rosalía, que tiene pocos motivos para estar despechá, y el homenaje al disco setentero de Beyoncé en Renaissance, tan confiada en su trabajo que ni siquiera ha rodado un vídeo para canciones tan redondas como Alien Superstar, son los dos mejores discos del año. Atrevidos, ambiciosos, con producciones impecables y con dos voces incontestables.

Bad Bunny en la gala del MET, en una imagen de archivo. GTRES

El rey del reggaetón

Entre los artistas masculinos, parecía que Harry Styles se llevaría todo durante 2022. Y sin embargo ha sido Benito, el colombiano Bad Bunny, quien se ha llevado el gato al agua. El reggaetón ha explotado definitivamente por todo el globo, y Un verano sin ti ha sido este año su máximo exponente, con varias semanas número 1 en EEUU incluidas.

Country marciano

El disco se llama Bronco, pero aquí lo único áspero es la voz de su autor, Orville Peck, una especie de marciano que oculta su rostro bajo máscaras de flecos, pero que luego canta a lo crooner como si estuviera poseído por Elvis Presley y Roy Orbison. Un álbum, a medio camino entre el country y el rock, que parece sacado directamente de otra época.

Pop de autor

El pop femenino ha sido tradicionalmente denostado por su comercialidad y por la sospecha de hacer música ‘manufacturada’. Sin embargo, en los últimos años están apareciendo figuras que dan al traste con esa imagen con trabajos tan complejos como disfrutones como The gods we can touch, de la noruega Aurora, o Crash, el enésimo acierto de una inspirada Charli XCX.

Máquinas con corazón

El género electrónico se asocia con la pista de baile, pero hay propuestas hechas con máquinas que llegan a tocar el corazón. El inesperado retorno del dúo nórdico Royksopp, con una trilogía bajo el nombre de Profound mysteries, es la máxima expresión de la electrónica para escuchar en casa e, incluso, para emocionarte y sacarte una lagrimita.

Un cuento en 18 canciones

No han cambiado excesivamente su fórmula con los años, pero el dúo Beach House no da síntomas de agotamiento. En 2022 sacaron Once twice melody, dividido en cuatro partes, como cuatro capítulos de un cuento,como su propio nombre indica, melódico. Sugerente y evocador, no en vano el grupo es el abanderado de una etiqueta que le va como anillo al dedo: el dream pop.

El cantautor Nacho Vegas. Jesús Hellín - Europa Press

Clásicos de la casa

Hay músicos españoles que siempre dan en la diana. Nacho Vegas ha vuelto a demostrar este año con Mundos inmóviles derrumbándose que es uno de los grandes letristas del país. Su amigo Abraham Boba, al frente de León Benavente, también ha lanzado música este año bajo el nombre de Era. Una nueva colección de temas que funcionan en directo al nivel de sus ya clásicos.

Orfebrería musical

Entre las bandas y solistas de indie pop, han destacado la última apuesta del longevo combo escocés Belle and Sebastian (A bit of previous) o la de Big Thief en Dragon new warm mountain I believe you. Aunque quizá el mejor trabajo del año sea el de Sondre Lerche, que no llega a romper entre el gran público a pesar de lanzar discos tan elaborados, casi de orfebrería pop, como Avatars of love.

El otro rap

El mundo del hip hop ha evolucionado con los años hasta llegar a propuestas como The line is curve de Kae Tempest, un disco de letras comprometidas, nostálgico, que habla de la soledad y la salud mental sobre bases minimalistas. Otro de los grandes regeneradores del rap, Kendrick Lamar, demuestra en Mr. Morale & the big steppers por qué es el último gran genio del género.

Florence + The Machine durante su concierto en el Bilbao BBK Live 2018. EFE / MIGUEL TOÑA

Esta es la voz

Tras casi un lustro de barbecho, Florence+the machine y Björk han vuelto en 2022. La primera, con Dance fever, que contiene algunas de las mejores canciones de su trayectoria. Y la segunda, aunque nunca volverá a los éxitos de los 90, ha publicado su disco más accesible en décadas, Fossora. Otra gran voz, la de la británica FKA Twigs, se corona este año con CapriSongs.

Tradición moderna

Cada vez hay más músicos en el país –Rodrigo Cuevas, Karmento, Tanxugueiras– dedicados a actualizar la música tradicional para traerla al presente. Y en esas están los autores de dos trabajos de una enorme sensibilidad: La cantera, el debut de guitarricadelafuente, y Las manos, recientemente editado por un Vicente Navarro en estado de gracia.

Cantautoras por descubrir

Queridas por una inmensa minoría y aún no demasiado conocidas, Ethel Cain y Mitski se han sacado de la manga dos discos notables en 2022. La primera se ha dado a conocer con su debut, Preacher’s daughter, el trabajo de una cantautora de lo oscuro. En la otra cara de la moneda, la segunda ha dejado atrás las sombras para convertirse a la alegría en Laurel Hell.

Robert Smith, líder de la banda británica The Cure. EFE

Y ¿qué nos espera en 2023?

Para el año que viene se prevé una gran cosecha musical, encabezada por el nuevo disco de Rihanna, que lleva siete años sin lanzar nueva música, y por el retorno de Depeche Mode tras la muerte de su teclista. Lana del Rey, Gorillaz, U2 y Metallica también anuncian álbum. También en 2023 se publicará un trabajo largamente esperado: el primero de The Cure en 15 años.