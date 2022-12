Ayuso considera que el cheque de 200 euros es un "engañabobos" y acusa a Sánchez "de comprar votos por 17 euros al mes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este miércoles balance de su gestión al frente de la Administración regional. En su comparecencia desde la Real Casa de Correos, y desgranando algunas de las principales medidas adoptadas este año, la líder del Ejecutivo ha defendido que su gabinete ha gestionado "bien" y ha tildado de "autoritarismo" la manera de gobernar de Pedro Sánchez. En este sentido, Díaz Ayuso ha asegurado que el Gobierno de coalición "perjudica" a la región y lanza medidas, en referencia al parque anunciado este martes por el presidente, para ella, "engañabobos".

"No nos hace falta dar 17 euros al mes a las familias para que crean en la Comunidad de Madrid", ha aseverado la líder del Ejecutivo de la Puerta del Sol en referencia al cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros. "Eso lo hacen los que no saben gobernar y pretenden comprar votos por 17 euros al mes: cinco euros al mes por persona", ha añadido, para zanjar: "En el Madrid castizo a eso que hace Sánchez lo llamamos 'engañabobos': 5 euros al mes por un voto".

"No financiamos a las personas por el hecho de existir. No damos cheques por ser jóvenes o por ser mujeres. Fomentamos que cada uno dirija su vida, que elija libremente, que decida o no estrenar una obra de teatro, tener un hijo o levantar una empresa", ha proseguido Díaz Ayuso, enfrentando las políticas que abandera ella y las del Gobierno central.

La presidenta madrileña también ha señalado que las comunidades autónomas "contribuyen" al plan antricrisis del Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos y ha considerado que esto es algo que "no reconoce" Sánchez. "Estimamos que Madrid aportará casi 500 millones de euros menos por estos ingresos", ha detallado al respecto, para añadir que la bajada del IVA se notará en las haciendas autonómicas. "Estamos de acuerdo en que se bajen impuestos, pero el presidente del Gobierno debería advertir de que ese esfuerzo lo hacemos todos", ha remarcado la dirigente 'popular' a modo de recado a La Moncloa.