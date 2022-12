Aquestes festes, regala jocs i videojocs en català!

Jugar ens permet imaginar, suposar situacions, crear, plantejar reptes, organitzar estratègies o entaular diàlegs. Quan juguem fem servir el nostre imaginari més personal i també els coneixements de les persones que ens rodegen. A més, generalment, el joc i l’ús de la llengua van lligats. Per tant, si estàs pensant en un regal i no saps què fer..., per què no busques un joc que valgui la pena i que s’ofereixi en llengua catalana?

Jugar socialitza, ens permet créixer en aprenentatges i ens dota de recursos per adaptar-nos a les diferents situacions de la vida, amb actitud oberta i positiva. L’espontaneïtat, la franquesa, la vivacitat del joc... Tot assegura passar un bon moment, i sense ni adonar-nos-en, també fer servir la llengua d’una manera plenament normal i natural!

És justament per això que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) impulsa el programa Totjoc amb la finalitat de promoure la producció i el consum de jocs i joguines en català. Totjoc disposa d’un cercador amb més de 1.100 jocs en català catalogats segons l’edat, el tipus de joc i el fabricant. A través del web també es pot saber on es poden adquirir els jocs en català i es pot consultar l’agenda per saber quines activitats s’organitzen al voltant del programa. En el canal de Youtube es poden trobar tutorials de jocs de taula i curiositats sobre alguns dels jocs més populars. Totjoc aplega 20 empreses editores de joc.

Així mateix, també en l’àmbit dels videojocs, el Departament de Cultura impulsa la presència del català en la producció, i també a les xarxes i en les comunitats que es generen al voltant del sector. La Secretaria de Política Lingüística contribueix a impulsar l'oferta en català amb ajuts anuals i específicament adreçats a la indústria del videojoc, i a través de la base de dades VDJOC posa a disposició de la ciutadania els videojocs comercials disponibles en català per fomentar-ne el joc i la demanda. VDJOC compta amb 130 jocs, tallers, taules rodones, campanyes, accions de difusió, i la col·laboració i impuls als influenciadors de l’òrbita.

A més, la Secretaria de Política Lingüística dona suport a SAGA, el saló del gaming que organitza la Plataforma per la llengua. Amb una quarantena de videojocs, realitat virtual o un simulador de curses, aquest ja es perfila com un saló de referència per al videojoc en català en un país punter en la producció de videojocs.

I en aquesta mateixa línia, el Govern ha incorporat els videojocs en català com a eix de gran projecció en les polítiques lingüístiques dels propers anys, en sintonia amb els agents del sector, d’acord amb l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana que serveix de base per a l’elaboració del Pacte Nacional per la Llengua.

I és que l’oferta lúdica de jocs i videojocs en català és un reclam cada vegada més assequible i atractiu que contribueix en gran manera a la completesa de la llengua. Sens dubte, un recurs formidable per a l’obsequi ideal d’aquestes festes. Aprofita tots aquests recursos per trobar el teu regal ideal!