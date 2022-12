Belén Esteban, presentadora de 'Sálvame' por un día, expresa su afinidad por la monarquía: "Me encantó el discurso del rey"

Belén Esteban se ha colocado como la presentadora de Sálvame este martes, mientras Adela González y Terelu Campos se desplazaban donde se habría cometido la pelea con navajas que involucra a Froilán. La colaboradora usual ha aprovechado su puesto para lanzar varios mensajes.

Al tratar la relación de Froilán con una pelea con navajas, Laura Fa ha hecho referencia al comportamiento del miembro de la familia real: "Siendo el cuarto en la línea de sucesión, para los que sois monárquicos me parece un personaje...". "Ya estás metiendo la pullita", le ha contestado la presentadora temporal.

"A mí me gustan mucho los reyes", ha detallado a colación de que Chelo García-Cortés haya recibido la felicitación de la Casa Real. Lejos de estar celosa, ha sido clara: "El rey hace el Discurso de Nochebuena para todos los españoles. Y he de decir que a mí me encantó el discurso del 24 de diciembre".

"Aquí todos tienen que tener respeto de lo que piense cada uno sobre política, pero yo en la vida te diré lo que tienes que hacer, y yo defiendo la monarquía", le ha espetado a Laura Fa.

Por esta misma línea, la de San Blas también ha lanzado un alegato a favor de disfrutar bien de la vida, aprovechando su puesto como presentadora y en contra de las acciones de Froilán: "Voy a mandar un mensaje a todo el mundo que sale: la vida está para vivirla, no para buscar problemas".