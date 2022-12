Este lunes, Sálvame ha hecho un repaso de cómo han sido los días de Navidad de los colaboradores. Sin embargo, solo Chelo García-Cortés ha sorprendido con una noticia: la tertuliana, pese a no celebrar estas fiestas, ha recibido una felicitación nada menos que de la Casa Real.

"¿Alguien de los que estamos aquí ha recibido una felicitación de la Casa Real?", ha lanzado Terelu Campos. García-Cortés ha dicho ser una de las destinatarias, palabras que han sorprendido a sus compañeros. "Yo nunca he recibido una felicitación del rey emérito, pero sí recibo desde hace unos años de los reyes actuales", ha detallado.

"No creo que sea la única periodista que la reciba", ha dicho la colaboradora. Y a ella se ha unido la hija de María Teresa Campos: "Yo durante muchos años la he recibido". "Yo he recibido siempre del rey Felipe VI y la reina Letizia", ha matizado Chelo.

Por su parte, María Patiño se ha mostrado celosa, y ha pedido más detalles. "Llega por correo ordinario", ha explicado García-Cortés. Aunque no ha sido clara sobre si las contesta, ha indicado: "Yo les voy a enviar mi libro".