Un árbol de más de 10 metros se desploma en un parque y deja dos heridos: "Dije que se iba a caer, pero no me creyeron"

El Jardín Japonés, uno de parques más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) ha sido escenario de una escena de pánico que estuvo cerca de acabar en tragedia. Justo cuando varios turistas se encontraban cerca de un gran árbol, este se desplomó sobre ellos.

Alberto Casteluchi, que se encontraba en el lugar y grabó el vídeo que puede verse sobre estas líneas, lamenta que ni el personal del parque ni los propios visitantes se hubiesen alejado antes de que el árbol se viniese abajo. "Minutos antes, dije que se iba a caer, pero no me creyeron". Afortunadamente, justo antes del impacto, casi todos los viandantes lograron retirarse y evitar ser golpeados.

Sin embargo, sí ha habido que lamentar dos heridos, incluida una mujer que sufrió una fractura en una pierna. "La atendió el propio servicio de emergencias del parque. Después, nos sacaron del lugar y cerraron el jardín", relata Casteluchi.

En las redes sociales, varios visitantes compartieron sus sensaciones tras vivir la escena. “Me fui a pasear con unos familiares el jardín japonés y terminé sobreviviendo a la caída de un árbol de más de 10 metros”, comentó Tamara Ramos, usuaria de Twitter.