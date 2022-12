Ariana Grande envía regalos de Navidad a los niños del hospital de Manchester

Si la tradición siguiera como desde hace varios años viene siendo un enorme gesto de amor, podría instaurarse la creencia de que Ariana Grande es de alguna forma la Santa Claus de Manchester. O, al menos, de la planta infantil de su hospital, pues cada vez que llega la etapa navideña a la ciudad británica, los pequeños y las pequeñas ingresados reciben la visita secreta de la magia de la cantante.

Este pasado lunes 26 de diciembre, la fundación del Royal Manchester Children's Hospital ha anunciado que la artista de 29 años ha dejado debajo de su árbol multitud de regalos para que quien se encuentre en sus instalaciones en estas fechas no pierda la ilusión por la Navidad.

"¡Gracias, Ariana! Estamos encantados de recibir estos regalos de Navidad para los jóvenes pacientes de nuestros hospitales de parte de la artista", han escrito en la cuenta oficial de Instagram, agregando: "Estos regalitos se han entregado y distribuido tanto a bebés como a niños y adolescentes del Royal Manchester Children’s Hospital, del Trafford General, del Wythenshawe Hospital y del North Manchester General Hospital".

"Es increíblemente maravilloso que Ariana haya sido tan atenta una vez más y haya hecho esta donación especial a toda nuestra familia de hospitales", ha declarado Tanya Hamid, directora interina de Manchester Foundation Trust Charity", "ya que sabemos que Manchester, y en particular el Royal Manchester Children’s Hospital, ocupan un lugar especial en el corazón de Ariana".

Hamid se refiere a que no es la primera vez que la cantante de 7 Rings, Into You o thank u, next difunde la alegría navideña en la ciudad británica, pues ya en 2020 donó un vale de 100 libras a cada niño y cada niña en el Royal Manchester Children's Hospital y Manchester Royal Infirmary y en 2021 hizo una donación de cerca de 1.000 regalos, dos por niño, a las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales de varios hospitales.

Ariana Grande sent gifts to children who spent Christmas in Manchester hospitals. pic.twitter.com/Z6KikDkoNb — Pop Base (@PopBase) December 26, 2022

La artista de Florida se sienta muy unida a la ciudad del noroeste de Inglaterra desde el ataque terrorista en uno de sus conciertos en el Manchester Arena en el años 2017 en el que murieron 22 personas.