Michelle Yeoh se une a Ariana Grande y Jeff Goldblum como Oz en el musical 'Wicked'

La adaptación de Wicked tiene a sus espaldas toda una lista de directores que tanteó hacerse con las riendas del proyecto, pero en el último momento algo ocurrió. Por ahí pasaron James Mangold, Stephen Daldry o J.J. Abrams, hasta que resultó que el candidato más indicado era John M. Chu: alguien, por otra parte, bastante versado en el musical, como demuestran sus créditos en la saga Step-Up, Jem y los hologramas o la reciente En un barrio de Nueva York, basada en un espectáculo de Lin-Manuel Miranda. Chu, tras abandonar la dirección de la serie de Willow, será quien dirija esta revisión de El mago de Oz, y este año resolvió dividir la historia en dos películas: la primera llegará en diciembre de 2024 y la segunda en diciembre de 2025, con el apoyo de Universal.

Wicked se basa en la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, de Gregory Maguire, que buscaba darle una coartada a la villana de El mago de Oz (esto es, la Bruja Mala del Oeste) para convertirla en la protagonista de su propia historia. Su desembarco en Broadway se convirtió en uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, de ahí que Universal se esfuerce en reclutar un reparto a la altura. Tenemos a Cynthia Erivo como Elphaba, la susodicha Bruja Mala del Oeste, mientras que Ariana Grande le dará réplica como Glinda, la supuesta Bruja Buena. También, según se supo recientemente, tendremos a Jeff Goldblum interpretando a Oz el Grande y Terrible, al que ahora hay que sumar un fichaje muy especial del que se hace eco IndieWire.

Ese es el de Michelle Yeoh, para la que 2022 ha sido un año decisivo en su carrera. Por Todo a la vez en todas partes acaba de ganar el premio a Mejor actriz en el National Board of Review, con amplias posibilidades de hacerse con una candidatura en los próximos Oscar. El film de los Daniels ha precipitado, así, que le lleguen multitud de ofertas en Hollywood de la noche a la mañana: además de sus ya previstas apariciones en La escuela del bien y del mal y The Witcher: El origen de la sangre (ambas con Netflix), la actriz se ha hecho con un papel en The Electric State (otro próximo film de la plataforma), la saga Avatar y la secuela de Muerte en el Nilo dirigida por Kenneth Branagh, A Haunting in Venice.

Ahora hay que añadir al currículum las dos entregas de Wicked, donde interpretará a Madame Morrible: la directora de la escuela Shinz adonde acuden a estudiar Glinda y Elphaba.

