Antonio Montero, "pillado" criticando 'Sálvame': "A veces se han traspasado algunas líneas rojas y me han sonrojado"

Antonio Montero recibía varios regalos de Navidad en Sálvame este lunes. Uno de ellos era un audio de un presunto amigo suyo en el que dejaba relucir que el colaborador habría hablado mal precisamente del programa donde trabaja. Y el tertuliano ha sido claro con las acusaciones.

"Como estás todo el día en tu programita de Sálvame... Anda que si ellos supieran cómo los pones a parir...", indicaba el mensaje de voz que habría llegado al espacio de Telecinco. El presunto conocido también aseguraba que Montero no estaba bien con su mujer.

El colaborador ha dicho no conocer a esa persona. Sobre si en caliente habría dicho algo sobre el formato, tal y como le ha preguntado Rafa Mora, ha sido claro: "He aprendido a querer este programa con el tiempo y a entenderlo, pero ha costado".

"Os lo digo completamente en serio, pero aparte de haberlo puesto a parir alguna vez y a compañeros que no hay por donde cogerlos, este programa me parece una genialidad y pasará a la historia", ha declarado Antonio Montero. Sus palabras han sido aplaudidas por los colaboradores y el público.

No contento con sus declaraciones, Mora le ha pedido que se moje más: "Yo siempre digo lo que pienso y no tengo ningún temor". "Por hacer una crítica personal sincera, a veces se han pasado unas líneas rojas en determinadas situaciones, que han podido afectar a la gente y a mí me han sonrojado".