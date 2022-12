Chris Pratt sufre una picadura de abeja en el ojo y provoca risas entre sus seguidores: "Creo que también puedo controlarlas"

Quien no arriesga no gana. Aunque a veces, este refrán no hay que tomárselo tan al pie de la letra. Y, sobre todo, si se trata de enfrentarse a un animal.

Chris Pratt lo sabe de primera mano. La estrella de Guardianes de la Galaxia ha sufrido el ataque de las abejas por seguir los pasos de Erika Thompson, una reconocida apicultora procedente de Texas (Estados Unidos).

La experta manipula con regularidad las colmenas donde estos conviven y lo hace sin ningún equipo de protección. El actor ha visto su contenido en las redes sociales y ha querido seguir sus pasos, los cuales no han salido de la manera que se esperaba.

"He estado siguiendo a esta señora en Instagram. Es tan genial y valiente" comienza Pratt en su comunicado, donde se muestra con unas gafas de sol que le cubren la mitad de la cara.

"Vi una colmena hace dos días y fui hacia ella. El hombre que estaba a mi lado, dijo: 'Ten cuidado, hay abejas', y yo dije: 'Estas abejas parecen estar muy tranquilas'. De modo que las miré, creyendo poder controlarlas. Una de ellas salió de la colmena y me picó en el globo ocular", asegura, dejando conocer así el motivo de llevar este complemento en el rostro.

Su testimonio se ha viralizado en las redes sociales y muchos de sus seguidores y compañeros han querido comentar la hazaña que a Pratt le ha jugado una mala pasada. "No me estoy riendo," "Perdón por reírme hermano, ya sabes dónde está mi corazón pero, ¡vaya!", bromean Jason Kennedy y Hiram A. Murray.

Incluso la propia Erika Thompson ha tenido unas palabras para él. "Espera, ¿así que ahora vas a ser fontanero y apicultor? Si me dejas a mí y a otros profesionales salvar a las abejas, puedes concentrarte en salvar a la Princesa, Mario", le dice en tono jocoso y haciendo referencia al último trabajo del actor.

Este suceso, sin duda, ha sido una lección para Chris Pratt. Y, aunque el actor se muestre arrepentido por su acto, ya que finalmente no ha podido controlarlas, termina su discurso insultando a la abeja que le picó.