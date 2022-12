Actriz, artista, modelo e hija del actor Lorenzo Lamas: así es Victoria Lamas, la joven de 23 años que ha conquistado a Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio rompió este año con la que fuera su pareja durante cinco años, Camila Morrone. Sin embargo, esto no le ha impedido buscar el amor en otras mujeres -tal y como se lleva comentando desde hace meses, todas ellas menores de 25 años de edad, cuando él tiene 48-. El pasado mes de septiembre se habló de su supuesto affaire con la modelo Gigi Hadid y, ahora, asoma un nuevo nombre: el de Victoria Lamas.

A pesar de su corta edad, pues tiene 23 años, Lamas es uma joven que demuestra estar abriéndose camino en el mundo del modelaje y de la interpretación. De hecho, la pasión por esta disciplina le viene de familia: su padre es el actor Lorenzo Lamas, conocido por sus apariciones en producciones como Grease o Falcon Crest; y de la modelo y actriz Shauna Sand.

The Last Thing the Earth Said, Two Niner, Talk Later o A Virtuous Man son algunas de las películas donde Lamas ha trabajado, aunque el cine no es su única pasión, ya que también le gusta pintar. Y una muestra de ello es su descripción en Instagram: "Artista innovadora". La joven reúne cerca de 26.000 seguidores en la red social, en la que publica contenidos vinculados con su carrera profesional.

El actor y la modelo, que se llevan 25 años de edad, fueron vistos teniendo una cita nocturna en un restaurante. Ambos fueron fotografiados saliendo por separado del establecimiento, pero subiéndose juntos a un mismo coche, según las imágenes que ha publicado Daily Mail.

Un dato curioso de esta supuesta relación es que cuando se estrenó Titanic, película en la que Leonardo DiCaprio es actor principal, Victoria Lamas aún no existía, pues nació dos años después, en 1999.

Leonardo DiCaprio, 48, has a new girl as he enjoys cozy date with actress Victoria Lamas, 23 https://t.co/DqqzwrDjxP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 21, 2022

Una fuente cercana a ambos confirmó a Page Six que la relación es verídica, pero que "se lo están tomando con calma". Y, aunque no haya nada confirmado por parte de los involucrados, en las imágenes se les ve muy cómplices, riendo y bromeando.