La tensión en el clan Pantoja podría haberse relajado tras el fallecimiento de Bernardo Pantoja, hermano de la tonadillera. Ante este suceso, Kiko Rivera se puso en contacto con su madre, a quien aseguró no querer ver ni escuchar cuando sufrió un ictus.

Este viernes, Pepe del Real ha comentado, en El programa de Ana Rosa, que Anabel Pantoja habría ofrecido a Isabel como a su prima, Isa Pantoja, la posibilidad de pasar las fiestas navideñas en las islas Canarias, donde ella reside. Una opción que la cantante habría rechazado.

De la misma manera, el colaborador del matinal de Telecinco, ha apuntado, en exclusiva, que Kiko Rivera ha llamado por teléfono a Isabel Pantoja: "Se ha dado cuenta de que ese bloqueo no le está haciendo bien. Se ha puesto nostálgico".

"Isabel le ha dicho que las puertas de su casa están abiertas y podría ser, si no lo ha hecho ya, que Kiko visite a su madre en los próximos días", ha agregado Pepe del Real que, además, ha respondido a una de las grandes preguntas: ¿acompañará Irene Rosales a su marido?

El periodista ha destacado que no. Irene Rosales no acompañará a Kiko Rivera en su visita a Cantora y, de la misma manera, ha apuntado que no visitará a Isabel Pantoja hasta recibir una explicación de por qué la tonadillera no estuvo a su lado cuando fallecieron sus padres.