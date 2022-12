La tensión en el clan Pantoja no disminuye. Tras el ictus que sufrió Kiko Rivera, cuando el DJ aseguró que no quería recibir la visita de su madre ni de su hermana, este viernes, Isa Pantoja se ha sentado en el Club Social de El programa de Ana Rosa para detallar en qué punto se encuentra la relación con su hermano.

Así, la joven ha destacado que el pasado jueves tuvo lugar el cumpleaños de Ana, la hija mayor del artista e Irene Rosales. La pequeña recibió la felicitación de Anabel Pantoja, quien sí mantiene una buena relación con Kiko. Este viernes, Joaquín Prat ha querido saber si Isa había felicitado o no a su sobrina.

"No, no la he felicitado. Ya sabéis que, además, el año pasado sí le envié un mensaje de parte, también, de Alberto y no me respondieron. Para volver a enviar un mensaje al que no me van a responder y, encima, me van a mentir porque decían que mi móvil se había perdido porque era un número que no tenían y luego salió mi hermano diciendo que le había dicho a Irene que no me respondiera. ¿Para qué la voy a felicitar? No voy a pasar por otro feo", ha comentado la colaboradora.

"Yo siempre he dicho que quiero que los niños estén al margen y, de hecho, lo he intentado. Se ve que no se ha podido", ha agregado Isa que, además, ha señalado que no sabe si Isabel Pantoja ha felicitado o no a Ana. Por su parte, Pepe del Real ha destacado que Kiko habría hablado con la tonadillera tras el fallecimiento de Bernardo Pantoja, por lo que, según el colaborador, la cantante podría haber felicitado a su nieta.

"No lo sé porque no le he preguntado, pero creo que sí porque ella, otros años, ha felicitado a las niñas y a Francisco. Así que este año también lo habrá hecho. Ha felicitado al mío, así que imagino que sí habrá mandado un mensaje o un audio", ha sentenciado Isa Pantoja.