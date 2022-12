ElXokas estalla contra los Premios ESLAND tras no ser nominado a 'streamer' del año: "Estoy por encima de otros creadores"

Los Premios ESLAND siguen dividiendo a la comunidad hispanohablante de Twitch. En vez de conseguir un divertido evento donde todos puedan juntarse a celebrar, hay muchos enfadados por las nominaciones. Sobre todo, ElXokas, que no ha entrado en la categoría de Streamer del año.

El gallego ha vuelto a hacerse viral, recibiendo cientos de críticas, tras echar odio hacia creadores latinoamericanos como ElMarina, Juan Guarnizo o Quackity que, a su parecer, no deberían estar nominados por encima de él.

Xokas ha defendido que él ha conseguido más suscriptores y se encuentra por encima de ellos en los rankings y ha atacado su público diciendo que son "niños de 15 años" que han votado más. "¿Ahora el Streamer del año es el que más niños tiene en sus directos?", se ha preguntado enfadado.

"Yo que soy uno de los streamers más relevantes, no estoy, porque no he pedido a nadie que vaya a votar a Reddit. ¿Quién de todos los de 30 y pico años de mi comunidad va a votar en Reddit?, ¿¡Quién!?", se ha quejado. Un desprecio y comparación por edad que ha encendido rápidamente la mecha en Twitter, con los propios aludidos respondiendo.

La edad promedio de la comunidad de un streamer no lo hace ni más ni menos, podrán ser niños de 15 años pero todos saben gritar mi nombre — ElMariana🤙🏻 (@elmarianaa) December 21, 2022

juan borro el tweet pero igual tiene razón pic.twitter.com/aTH1J2XgOW — bau (@baukyz) December 22, 2022

"El Streamer del año no es el que más niños tiene en su directo, tampoco es el que se pone a llorar viendo sus estadísticas", comentó Juan Guarnizo, que después decidió borrar el tuit.

Y no solo ellos han respondido, su nombre ha vuelto a ser tendencia por todos los comentarios de crítica que estaba recibiendo, otra vez. Muchos han bromeado que esta era "su tercera cancelación del mes", tras la polémica con las palabras a sus padres.

xokas entrando a twitter en su tercera cancelación esta semana pic.twitter.com/9gGFNG63rQ — Mr. Faked (@mr_faked) December 21, 2022

Auron hablando de Xokas, video de Marzo 2023, super vigente, podría perfectamente ser de HOY.

Hay cosas que nunca cambian… pic.twitter.com/yCgHTuPNAT — Tokyo Blues ⭐️⭐️⭐️ (@Natwildfree) December 22, 2022

que bronca lo del xokas, como va a decir que es un streamer más grande que spreen, juan y mariana porque lo siguen gente con más de 30 AÑOS y que las nominaciones de quackity no valen ya que era famoso, es un viejo envidioso que le duele no haber quedado nominado en nada — bau (@baukyz) December 21, 2022

En ese momento, ElXokas ya aseguró que estaba pasando por un mal momento y parece que esta vez se está desahogando con los ESLAND. No obstante, muchos ven esto más como un enfado por no estar nominado y no como una crítica constructiva al proceso de votación de las categorías.

Como sea, Ibai ya ha zanjado el problema con mucho humor. "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad", ha comentado: "Calmaos, no discutáis, el premio al Streamer del año lo voy a ganar yo".

Puto DiGrefg. Es el mejor. Monta unos premios y ya tiene a todos los streamers dándose de hostias y mandándose indirectas por sus premios.



Y el tío disfrutando desde la distancia sabiendo que tendrá 1 millón de viewers el día de la gala.



Por cierto, debo ganar yo. Soy el mejor. — Ibai (@IbaiLlanos) December 22, 2022

Lo más importante de su mensaje es que, algo que debería resultar divertido, ha valido para encender la mecha entre diferentes comunidades. El más beneficiado, TheGrefg. Sin hacer nada, ha conseguido que la gala de entrega de premios sea mil veces más interesante y reciba todavía más espectadores.