IlloJuan, ElXokas y más 'streamers' se quejan del sistema de votación de los ESLAND: "No me parece bien que eliga la gente"

La publicación de las nominaciones de los Premios ESLAND este pasado lunes sigue dando que hablar. Si primero la propia comunidad que votó, se quejó de quienes habían sido seleccionados, ahora son los propios nominados los que critican el sistema.

Estos premios, creados por TheGrefg para celebrar a los streamers de España, Latinoamérica y Andorra, buscan un balance entre el deseo de la comunidad y la voz experta. Por eso, han creado varias fases donde los fans deciden los nominados y los finalistas, y un paso final donde se hará un cómputo 50/50 entre los votos de la comunidad y los votos de expertos para elegir el ganador.

Aun así, hay muchos creadores de contenido que no están de acuerdo con este sistema, porque creen que se tiene más en cuenta el número de seguidores, por encima de la calidad del trabajo. Entre ellos, IlloJuan, ElXokas o Spreen han mostrado su malestar.

"A mí no me parece bien que vote la gente", ha dejado claro IlloJuan: "Parece que consiste un poco en ver quien tiene más fandom de Twitter". Entonces, salen nominados que no tiene sentido, como pasó con Caster del Año. "Yo no le daba tanta importancia al voto de la gente, porque la gente va a tirar por fanatismo como es normal", ha añadido.

Una opinión parecida a la de ElXokas, que pide que sean los creadores de contenido los que decidan, ya que saben lo que hay detrás y quién se ha esforzado más. "Tu opinión no puede valor lo mismo que la mía", ha asegurado en su directo a su comunidad.

De hecho, el gallego ha dado un paso más y ha asegurado que las votaciones deberían subdividirse por gremio y que dentro de la categoría de Caster o Roleplayer solo voten quienes se dedican a eso.

La polémica de Canción del año

Más allá ha ido Spreen. El streamer argentino se ha mostrado ofendido porque había sido muy votado por su comunidad para Canción del año, pero se ha quedado fuera. Al igual que Juan Guarnizo. Ambos protagonizaron una sonada pelea a través de 'tiraeras' y dieron mucho que hablar en Twitter, por lo que eran los candidatos más señalados para esta categoría.

Como que mi canción y la de juan no están nominadas como canción del año en un premio de creadores de contenido… para grefg no son los grammys wachin — spreen (@SpreenDMC) December 19, 2022

Spreen ha acusado a TheGrefg y su equipo de cambiar las reglas sobre la marcha para no incluirle, después de usar su nombre para generar interacciones sobre el tema.

El murciano se ha defendido comentado que se había decidido que esa categoría fuera para aquellos que "de verdad están poniendo esfuerzo" en su carrera musical, como Orslok o Robleis, que tiene tres nominaciones. Sin embargo, la justificación solo ha enfadado más al argentino.