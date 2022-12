Durante la mañana del pasado jueves, la lluvia de millones repartidos por la Lotería de Navidad salpicó a gran parte de España. Alonso Dávalos y Ángel Abaga cantaron uno de los premios gordos más repartidos de la historia del sorteo, siendo afortunadas 32 provincias de nuestro país.

Además, Mayka Navarro, reportera de El programa de Ana Rosa confesó en directo durante una conexión con el matinal que le había tocado un pellizco de uno de los premios cantados, aunque no quiso desvelar la cantidad con la que había sido agraciada.

Este viernes, tras comentar uno de los belenes de chocolate y golosinas elaborados en Barcelona, la periodista ha terminado explicando que compartía un décimo con uno de sus compañeros de Mediaset: "Solo me tocaron 100 euros a mí y 100 euros a Sergio Murillo".

"Es que yo soy una disfrutona y lo celebro todo con mucha pasión, pero no me estoy escaqueando. Fueron solo 100 euros para mí y 100 euros para Sergio Murillo. Pero a mí me da igual que sean 100 o 100.000, lo celebro y lo disfruto igual", ha señalado Mayka Navarro, dando por finalizada su conexión con el programa de Telecinco.