El 22 de diciembre es un día mágico para los españoles. Desde hace 200 años se celebra la Lotería de Navidad, conocido por ser el sorteo más importante y popular del país.

En él se reparten 2.520 millones de euros en premios, entre los cuales, quien se lleve el primero, conocido como el Gordo, gana 4.000.000 de euros por serie.

Durante la mañana, en el El programa de Ana Rosa han conectado en directo con lugares que más veces han recibido alguna bonificación de este sorteo.

El Mercado de La Boquería de Barcelona es uno de ellos y allí se encontraba Mayka Navarro, reportera del programa matutino. La periodista ha estado preguntado a varios de los empleados sobre qué harían si ganaran la lotería.

Mayka Navarro en Mercado de La Boquería de Barcelona. MEDIASET

Durante el interrogatorio, la periodista se mostraba muy contenta y sonriente. Y esto se debe a que le ha tocado uno de los premios del día. "No voy a contar cuánto ha sido porque esas cosas no se dicen... pero me da tapar algunas cosillas", confiesa Navarro.

Además, este premio es doble. Pues, tal y como ha contado en directo, todos los años compra dos décimos iguales, uno para ella y otro para Sergio Murillo, uno de sus compañeros con el que mantiene una estrecha relación.

"Nos matamos muchas veces, pero por Navidad hacemos una tregua e intercambiamos números. Este año ha tocado el que yo le he mandado a él", comenta , muy feliz de que le haya tocado el premio y poder compartir este sentimiento de alegría con su camarada.