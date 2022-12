John Mayer, ex de Taylor Swift, revela por qué lleva seis años soltero

Mujeres de la talla de Taylor Swift, Katy Perry o Jennifer Aniston han ocupado su corazón. Sin embargo, John Mayer que ya no piensa en enamorarse. Así lo ha revelado el cantante en una entrevista para el podcast Call Her Daddy.

El artista ha contado que, después de dejar el alcohol, su vida dio un giro de 180 grados. Y es que su rutina ha cambiado, además, a nivel amoroso. Desde hace seis años, no tiene pareja.

"Realmente no salgo con nadie, no creo que tenga que hacerlo, para ser sincero. Dejé de beber hace como seis años, así que no tengo el coraje líquido. Solo tengo valor seco", ha apuntado.

"Las citas ya no son una actividad codificada para mí, no existen en una especie de... ya no tienen un patrón", ha explicado acerca de cómo su sobriedad ha afectado a su manera de relacionarse.

El cantante ya había hablado de su sobriedad en otras ocasiones, en las que contó que dejó el alcohol en octubre de 2016 tras una resaca de seis días que sufrió tras el 30.º cumpleaños de Drake.