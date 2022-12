Sálvame ha informado este jueves de que Belén Rodríguez parece estar mejorando respecto a su conflicto abierto con bastantes colaboradores de Telecinco, pero en especial con su examigo Kiko Hernández. El tertuliano ha actualizado la información que posee de ella y la relación con su antigua compañera.

"Me alegro mucho de que se esté recuperando y esté bien. Yo cuando pregunto sí que me llegan informaciones contradictorias: que está bien, que está mal...", ha manifestado el colaborador. "Dice que no tiene rencor, pero yo tampoco se lo guardo", ha informado. No obstante, ha asegurado que no volverán a poder ser amigos.

Hernández se ha mostrado firme: "Es una etapa que ha acabado, y madurar significa saber despedirse de las cosas". Además, si recibiera un mensaje de ella, algo bastante improbable porque la tiene bloqueada, "lo mandaría spam". Tampoco la saludaría si se la cruzara.

"Pero no le deseo ningún mal", ha remarcado. "Le deseo que le vaya muy bien en la vida, pero que no esté yo en ella", ha lanzado el colaborador. Por esta misma línea, Hernández ha hecho una petición: "Me gustaría que volviera a trabajar, donde sea".

El exconcursante de Gran hermano también ha informado sobre la situación legal que mantiene Belén Rodríguez con Mediaset: "La denuncia va a llegar en breve. Sé de gente que le ha dicho que la quite porque esta es su vía de trabajo".