Kiko Hernández desvela por error un posible concursante bomba de 'Supervivientes 2023'

Supervivientes 2023 calienta motores y ya empiezan a surgir las primeras noticias en torno al programa. Por ejemplo, que Lara Álvarez, que ha conducido desde Honduras las últimas ocho ediciones, esta vez no copresentará el concurso de aventura de Telecinco en su nueva edición, prevista para el primer trimestre de 2023.

La presentadora, que enlazado este año la presentación del reality desde el país centroamericano con la de Pesadilla en el paraíso desde Jimena de la Frontera, "disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo", adelantó Mediaset en un comunicado.

Además, ya empiezan a surgir los primeros rumores sobre el abanico de famosos que se atreverán a ir a esta aventura extrema. De ello hablaron este fin de semana en Sábado Deluxe, donde Kiko Hernández, por error, desveló el nombre de un concursante bomba.

Durante el polígrafo de Makoke, el veterano colaborador desveló que en la próxima edición Marta López, prometida de Kiko Matamoros, podría formar parte del reality. "No quiero meter la pata con lo que he dicho antes, pero se rumorea que este año podría ir Marta López Álamo", señaló, al hablar de un posible veto de Matamoros a su exmujer.

"He metido la pata. ¿Ves como no me tienes que traer al Deluxe?", le comentaba poco después a Jorge Javier Vázquez, al darse cuenta de que estaba hablando de más.

"Yo no sé nada de eso", respondió, por su parte, el presentador catalán.