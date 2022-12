Una lotera reparte con el número del cumpleaños de su hijo 400 millones de 'El Gordo' a familiares, amigos y clientes

Luis López tuvo la fortuna de nacer el día 5 de abril de 1990. Su madre, Soledad Muñoz, propietaria de la administración de Loterías 522 de Madrid, ha tenido la fortuna este jueves de repartir con el número del cumpleaños de su único hijo --05490-- nada menos que 400 millones de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad "entre familiares, clientes habituales y algo de ventanilla", según explica ella misma entre abrazos de amigas y conocidas y brindis de champán.

La noticia de 'El Gordo' le ha pillado a Luis López totalmente solo atendiendo la administración localizada en el centro comercial del Palacio de Hielo en Hortaleza, Madrid, donde este jueves, 22 de diciembre, es un día de absoluta fiesta. "¡Es mi cumpleaños! El número de 'El Gordo' es mi cumpleaños y lo llevamos toda la familia y los clientes habituales", acierta a decir muy emocionado desde el otro lado del cristal, mientras pide a la prensa que va llegando que espere a su madre, Soledad Muñoz, la lotera y la artífice "con ilusión y esfuerzo" de este gran premio.

En lo primero que ha pensado Luis López es en su abuela Soledad, la madre de su madre. Fue taquillera de metro de Madrid, pero siempre quiso ser lotera. "Tenemos la administración porque mi madre quiso cumplir el sueño de la suya y cuando falleció, con la venta del piso de mis abuelos, la compramos. Creo que mi abuela nos ha podido mandar 'El Gordo'. Ojalá. Siempre está en nuestros pensamientos".

Soledad Muñoz, su madre, la lotera, llega a la carrera a fundirse en un abrazo inmenso con su hijo. Ya lo ha llorado todo antes de llegar, explica, ahora solo quiere sacar el champán y celebrar "el premio estrella del sorteo estrella, con un número tan especial como el cumpleaños de mi hijo", dice al revuelo de cámaras que se amontona sobre ellos.

Entre los que llegan a celebrar con madre e hijo está Salvador, amigo de la familia. Reconoce que "no aquí, no encima", pero lleva un pellizco de 'El Gordo' de este año. "Ayer se lo cambié a Soledad por uno de mi trabajo. Y tuve dos décimos en la mano, pero al final solo me quedé uno", cuenta hablando en bajito. Más que contento por él y por lo que le ha tocado, "que tampoco es mucho", dice, está feliz por Soledad, por el esfuerzo tan grande que le supuso abrir hace nueve años la administración de Lotería.

El número 5.490 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.21 horas en el segundo alambre de la tabla quinta. (Fuente: tve) El número 5.490 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.21 horas en el segundo alambre de la tabla quinta. (Fuente: tve)

Luis López, el del cumpleaños-premio, abrumado por los abrazos de trabajadores del centro comercial que le abrazan aunque el agraciado no fuera el número que compartían, dice tiene "mucho que pensar" sobre cómo invertirá él el dinero que le ha tocado de 'El Gordo'. Licenciado en publicidad, lleva dos años ayudando a su madre en la administración de Lotería al tiempo que hace diseño de páginas web. Solo acierta a decir que "algún viaje caerá", que seguirá "repartiendo" dinero con los "seres queridos" que no tienen uno de los 100 décimos con premio, y que tal vez pueda cumplir su sueño de dejar de vivir en casa de sus padres y mudarse con su novia a Tenerife.

La suerte ha querido que el premio que más alegría da de la Lotería Nacional haya recalado en un centro comercial que albergó la morgue de la COVID en lo peor de la pandemia. "Fueron unos meses muy duros", reconoce Luis López. Todavía sufren el estigma: "Es cierto que hay clientes muy supersticiosos que vienen aquí porque ha estado la morgue pero otros no vienen precisamente por lo mismo", explica el ufano ganador y repartidor de millones gracias al día en que él vino al mundo.