Soy una pringada lleva a años de éxito como creadora de contenido de internet, y con lo que más ha triunfado en YouTube y otras redes ha sido con su cruda forma de hablar, demostrando que no tiene pelos en la lengua, y con su sinceridad al hablar de su vida. Y de esta espontaneidad ha hecho gala en Nos hemos liado, el pódcast de Nagore Robles y Alba Carrillo en Mtmad.

La youtuber se ha sincerado en el programa sobre su infancia y ha hablado de los amigos que tenía en Baracaldo: "No encontré a mi grupo hasta que tuve 15 o 16. Los encontré en la calle de Bilbao de los putos frikis".

Pero, además de las amistades, también se ha pronunciado sobre la familia, aprovechando el periodo Navideño. "Mi padre está muerto, mi madre nunca me quiso, nunca me he sentido parte", ha asegurado. "Tuve una infancia horrible pero nadie me decía 'eres rara, no eres rara, te queremos, no te queremos'. Era como que no tenía familia".

Después, Esty Quesada ha aclarado que tiene dos hermanas. "Me llevo bien [con ellas] ahora, que hay 600 kilómetros de por medio", ha opinado. De hecho, Nagore Robles se ha sumado a esa afirmación: "Yo no vivo a 600 kilómetros de mi familia porque sí. Además, voy administrando las visitas".

"Yo ahora voy a ir por Navidades. Voy a ir porque me gusta escribir y, para eso, necesito trauma y dolor", ha continuado contando. "No me llevo bien con mi madre, que aparecerá, pero bueno, así escribo".

"Yo, evidentemente, soy la estrella de la familia", ha presumido, aunque ha aclarado que no siempre fue así. "Primero me decían 'eres una puta vaga, no haces nada'. Pues jódete que mira dónde estoy".