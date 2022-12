Nuria Marín y su pareja tienen planes de convertirse en padres en 2023: "A ver si el próximo año os doy una sorpresa"

La que fuere presentadora del programa Cazamariposas Nuria Marín ha desvelado a Telecinco cómo conquistó a su actual pareja, con quien lleva 21 años, y los planes que ambos tienen para el próximo 2023.

La historia de amor de la presentadora es de película. Empieza conociendo a su chico en la facultad, a la edad de 19 años. Una época en la que, como ella misma se ha definido, era "un poco cabra loca".

"Cuando le vi la primera vez supe que era él", ha contado una Nuria muy enamorada. Para ella, su pareja y su sobrina son las dos personas favoritas de su vida. "Él tenía todo lo que yo no tengo", ha expresado la colaboradora de Sálvame, quien además ha definido a su novio como una persona "muy seria y super centrada".

Sin embargo, según ha contado Nuria, conquistar a su chico no fue una tarea fácil. Tres fueron los meses que pasaron hasta que la pareja de la presentadora decidió dar el paso y le dijo: "Yo no voy a empezar nada contigo si no tengo claro que me voy a casar contigo".

Desde entonces, su historia de amor ha ido viento en popa y, según confiesa la colaboradora, ambos se complementan a la perfección. "Nos equilibramos muchísimo", ha declarado.

Sin embargo, aunque sus planes de bodas han quedado aparcados y, como ha expresado Nuria, "ya no se casaran", la pareja sí tiene en mente ampliar su nido de amor. Nuria ha confesado que "sí" quiere ser madre el próximo año. "Ahora no estoy embarazada pero ojalá en 2023 os pueda dar la sorpresa", ha expuesto la colaboradora.