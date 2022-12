Dani Fernández: "Ahora estoy muchísimo mejor que con Auryn"

Dani Fernández, 11 de diciembre de 1991, Cali, Alcázar de San Juan.

No es fácil sacar fuera de contexto a Dani Fernández. A pesar de su juventud, es un tipo calmado, reflexivo, de esos que mascan cada respuesta y cuya precocidad en casi todo le ha dado la madurez necesaria, no solo para mantenerse en el mundo de la música, sino para crecer poco a poco, con la mesura impropia de su edad y que lleva aparejada el éxito.

Quedamos en Montera Tattoo, uno de esos lugares al que ha entrado mil veces y siempre sale con algo nuevo: "Me gusta mucho el mundo del tatu, y tengo todo el cuerpo todavía para seguir haciendo". Me muestra sus tatuajes y me explica el significado de cada uno de ellos, momentos importantes de su vida, incluso tiene uno que comparte con sus padres: "Es un tatuaje que llevamos los cuatro, mi padre, mi madre, mi hermana y yo… Es una brújula con nuestras iniciales, una cosa de familia".

Y es que para él la familia es esencial, su brújula particular, la que le hace no perder el norte en un mundo tan complicado como es el de la música: "Yo me considero un artista que ha trabajado mucho… Mentalmente sé gestionar bien las cosas, tengo compañeros que son más buenos que yo, pero no tienen la cabeza donde tiene que estar".

Empezó muy joven en la industria, a los 14 años ya ganó un concurso y triunfó con la boyband Auryn cuando apenas tenía la mayoría de edad.

Cuando se separaron, él continuó su carrera en solitario y tuvo que volver a empezar. "Si te soy sincero, ahora estoy muchísimo mejor… Cuando tienes un grupo hay veces que tienes que hacer cosas que tú no has querido hacer", dice. Es consciente de los sacrificios que conlleva este camino y que no es oro todo lo que reluce: "Sabes que si te dedicas a la música tienes que pasar por unas cosas que, aunque no te guste, las tienes que hacer".

Hace poco más de un mes recibía el premio Ondas, además ha estado nominado para los Premios 40 Principales junto a artistas como Rosalía y ya tiene llenazo para su concierto el próximo día 29 de diciembre en el Wizink Center, pero todo esto no es casualidad, es fruto del trabajo duro "En este mundo tienes que delegar y escuchar. Una de las cosas más difíciles de un artista es saber escuchar a la gente".

Precoz hasta en su vida personal, acaba de casarse y en breve se va de luna de miel. "Este año me he perdido dos bodas de mis amigos del pueblo", me comenta con pena. Porque él siempre vuelve, al pueblo, a sus raíces, a los suyos, pero, sobre todo, a la realidad. "No quiero más, quiero seguir así, prefiero ser menos conocido, pero dedicarme a la música en el ambiente que sea", dice rotundo, aunque para ser menos conocido, ya va un poco tarde.