Entrevista

A Vanesa Martín no se le acaban las capas para componer, y esta vez presenta su trabajo más vitalista hasta la fecha. En él nos invita a no tener pudor y dejarnos sentir esos placeres que, de tan inmensos que son, algunos prefieren llamarlos pecados.

¿Hay que elegir necesariamente?No, no hay que elegir, pero yo soy mucho más de placeres.

Aprender, comer y el sexo son los tres pilares fundamentales que, dice, se lo proporcionan. ¿Habría un orden de prioridad?Depende. ¡Se pueden mezclar los tres también! (ríe).

¿Cómo se transita entre disfrutar y no sentirte culpable por ello?Para mí la culpa es un concepto religioso, y yo no lo concibo así. Hay placeres tan intensos, especiales y placenteros, valga la redundancia, que parecen pecados. Me acuerdo de cuando yo empezaba a cantar, que decía: 'parece pecado que diga que trabajo, si para mí es un placer'. Es esa percepción errónea que la religión a lo mejor nos ha enseñado. Para mí el pecado es la ausencia de ti, saltarte a ti misma y perder tu identidad. Para un disco, placeres y pecados son canciones que van transitando por las emociones y, en este caso, el pecado se entiende en no atreverte, quedarte en la retaguardia.

"Es un disco muy abierto a no tener miedo, pudor ni prejuicios. Muy abierto a respetar la libertad moral y sexual de cada uno"

¿Cómo definiría este álbum?Es un disco lleno de vida. Está lleno de exploración, búsqueda... Es íntimo, salvaje... Es un disco positivo, realmente. Viaja al pasado, pero también tiene mucho futuro por delante. Es un disco de apertura.

¿Apertura a qué?A que si yo antes tenía una filosofía de vida de disfrutar cada momento como si fuera el último, ahora disfruto el segundo. Es un disco muy abierto a no tener miedo, pudor ni prejuicios. Muy abierto a respetar la libertad moral y sexual de cada uno. Un disco que hace música y personas mejores.

"Soy muy disfrutona. Cuando tengo mi tiempo de ocio y de amigos, eso no me rompe ni Dios"

Ha bebido de diferentes lugares del mundo en su creación. ¿Ha sido por expandir miras en una industria tan globalizada o por pura necesidad vital?Es un poco todo, porque, para mí, que mi disco suene bonito y suene actual es una necesidad vital. Yo quiero mejorar todo lo que hago, por eso me he rodeado de parte de los mejores productores que ahora están en activo. Es muy inspirador trabajar con ellos, que sean tan diferentes entre sí y que mis propias canciones, mi manera de cantar y de escribir sea el hilo conductor y el concepto que va uniendo todo. Es muy especial.

Vanesa Martín. JOSÉ GONZÁLEZ

Canta: 'maldito imán de las cosas difíciles, de los momentos difíciles'. ¿Al final lo que nos engancha es eso, lo complicado?A mí, en según qué cosas y según qué personas, no me gusta lo fácil. Creo que el ser humano tiende a complicarse y, si tienes un mínimo de inteligencia, te cuestionas todo el rato esos porqués y paraqués. Al final te metes en jardines, incendios... Pero es necesario hacerlo.

"Yo no me dejo llevar por lo que sé que va a sonar en la radio, sino por lo que la canción me pide y me exige"

¿Cuál es el elemento diferencial de Vanesa Martín como artista?¡No tengo ni idea! Eso lo tendría que decir la gente, el público o los periodistas. Yo sé que soy una persona muy inquieta, que procura evolucionar en cada cosa que hace, supercrítica con todo lo que hago y muy constante, muy trabajadora y muy disfrutona también, porque, cuando tengo mi tiempo de ocio y de amigos, eso no me rompe ni Dios. Soy una mujer muy porosa, muy observadora y muy muy muy sensible. Estoy pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor, y eso a veces es muy cansado.

Me comentaba Omar Montes que ha hecho un disco de flamenco cuando ya tiene un estatus en la música. ¿A usted le ha dado miedo o ha sentido cierto complejo por desmarcarse de lo que se lleva?No. A ver, te permites licencias. En este disco, por ejemplo, he metido Marzo, que es una chacarera (un ritmo y danza tradicional de Argentina), y realmente me gusta. Yo no me dejo llevar por lo que sé que va a sonar en la radio, sino por lo que la canción me pide y me exige, y lo que sé que, en un directo, el público que me sigue va a entender.

"Políticamente, aquí en España los cantautores estamos más señalados"

¿Qué mueve a Vanesa Martín a la hora de crear música?Una necesidad de desahogo. Cuando escribo, puedo hacerlo al amor, a la pasión, a la bienvenida o a la despedida, pero necesito estar siempre removida, para bien o para mal.

¿Cree que el término cantautora está denostado?Me parece que todo ha evolucionado mucho. Residente es cantautor, y Adele es cantautora. Y yo creo que nadie se lo pregunta, fíjate. Están en otro nivel, ¿no? Sí es cierto que, políticamente, aquí en España estamos más señalados, y que, hasta hace nada, había que reivindicar la libertad, los derechos morales y los derechos humanos, existiendo un grupo de cantautores gracias a los que sonaron himnos de libertad, supervivencia y desarrollo. A día de hoy, esa palabra está un poco denostada, pero, si defines lo que somos... (piensa unos segundos) Yo escribo lo que canto, pero Adele también, y J Balvin, y Camilo... y te das cuenta de que a ellos no les dicen cantautores, sino que se les engloba en el pop. Vamos entonces nosotros también a salirnos de ahí.

"Mi público es muy variado. En edad, en tribus sociales y en tendencias sexuales"

¿La encontraremos alguna vez dedicándose más a la canción social, por ejemplo?En mis canciones hay bastante temática social. Si te pones a analizar, yo no doy puntada sin hilo. La igualdad de la mujer está metida, de alguna manera, en absolutamente todas las canciones. Tengo mucho también de lo de no conformarte y que nadie te pise. Así que socialmente eso está ahí.

¿A quién le canta? Porque hay quien etiqueta: música para parejas, para mujeres, etc. ¿Existe música solo para algunos?No lo sé. Mi público es muy variado, la verdad. En edad, en tribus sociales y en tendencias sexuales. Eso a mí me gusta, porque mi música acapara a muchas personas muy diferentes. Eso es maravilloso. Y me voy a América o a Estados Unidos y pasa lo mismo. Esa variedad es rica e inspiradora, porque es la realidad de una muestra social.

"Yo no me considero referente de nada, pero sí que abogo y abogaré siempre por los derechos de cada uno, de que cada uno se enamore de quien quiera, y no permitiré ningún comentario denigrante ni cateto"

Se ha convertido en referente de libertad, de sentir y amar, de ser uno mismo, y de respeto, palabras que casan con el colectivo LGTBI. ¿Se considera un referente?Yo no me considero referente de nada, yo soy la referente de mi casa. Pero sí que abogo y abogaré siempre por los derechos de cada uno, de que cada uno se enamore de quien quiera, y no permitiré ningún comentario denigrante ni cateto, ni tampoco que venga un partido político a echar para atrás todos los pasos que se han dado.

Vanesa Martín Cantautora. 14 de noviembre de 1980 (42 años). Málaga. A los seis años, su padre le regaló su primera guitarra, momento en el que comenzó su afición por la música. Después de componer sus primeras canciones, a los 15 actúa en numerosos locales malagueños y aparece en televisiones y programas de radio locales. En 2006 publicó su primer álbum, 'Agua', al que luego ha sumado siete más. Tiene los grados de Magisterio y Pedagogía.