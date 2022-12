Jorge Javier Vázquez: "Una de las mejores cosas que he hecho es no querer tener hijos, no hubiera sido un buen padre"

Jorge Javier Vázquez suele ser bastante trasparente en todos los ámbitos en los que se mueve, no solo en Telecinco. Por ello, su blog en la revista Lecturas suele ser muchas veces como un diario donde plasma sus pensamientos más sinceros, a veces incluso mucho más que en televisión.

En su último artículo, el presentador de Sálvame, aprovechando el periodo de Navidad, reflexiona sobre cómo se toma las cosas ahora de forma diferente: "Ahora me dejo llevar y ya no me enfado. Me enfado ya por muy pocas cosas".

El catalán, que bromea diciendo que ha dejado de ser un "enano gruñón". "Durante mucho tiempo he intentado controlar todo lo que sucede a mi alrededor y un poco más. Ahora me doy cuenta de que ese afán controlador me provoca mucho sufrimiento", opina. "Y me reafirma en la idea de que una de las mejores cosas que he hecho en la vida es la de no querer tener hijos".

"No hubiera sido un buen padre. Sería un padre sufridor desde que se levanta hasta que se acuesta, y eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un hijo", defiende. "Que sienta que sus actos pueden llegar a provocar miedo en sus padres. Buff, quita, quita. Ser padre significa aceptar que tu hijo tiene que equivocarse y sufrir, y a mí eso me traería por el camino de la amargura".