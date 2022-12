Pablo Motos, en 'El Hormiguero': "Fui a un chamán que no paraba de escupirme orujo"

Pablo Motos comenzó la entrevista de El Hormiguero de este miércoles a su invitada India Martínez (que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, Nuestro mundo) comentando el último viaje de la artista.

"Te has hecho un viaje espiritual a México, pero todo es sufrir...", señaló el presentador. "Ha sido una especie de retiro con la cultura maya y he hecho de todo", le contestó al cantante.

"He tenido de todo, un baño de hielo en el que tenías que aguantar, por lo menos cinco minutos… Al final sales renovado completamente, dejas de lado los miedos, el estrés…", le explicó la cordobesa.

Y recordó que "también hicimos un ritual que se llama Temazcal en el que pasas muchísimo calor en una especie de iglú de piedra con un chamán que va diciendo cosas, cantando, echando agua en las piedras...".

En ese momento, Motos la cortó para preguntarle: "¿Escupía? Lo digo porque aquí el que más y el que menos ha ido a uno. Es que al que yo fui lo hacía". Trancas le dijo entre risas: "A ver si solo te lo hacía a ti".

India Martínez, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"El mío me daba con una ramita, decía palabras muy raras, en medio decía mi nombre y, luego, daba un trago de orujo y me lo escupía. Es que no sabía como iba eso y pensé que si la norma era que me escupiera...", añadió el valenciano.

La invitada le dijo que "a mí no me escupía, sí que me daba con una rama y con la única palabra que me quedé fue a una que parecía que decía 'chiquilla'", admitió riéndose la cantante.