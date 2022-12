India Martínez, en 'El Hormiguero': "Si los que me critican en Instagram lo hicieran en la calle, les contestaría de otra manera"

India Martínez fue la invitada de este miércoles en El Hormiguero, al que acudió para presentar su nuevo disco, Nuestro mundo, su noveno álbum compuesto por una colección de diez canciones con ritmos de bachata, reguetón, pop y baladas.

La cordobesa también comentó su videoclip, que se llama como el disco y en que se puede ver a Martínez vestida de guerrera: "Me gusta hacer videoclips de acción, pero al día siguiente no podía andar de las agujetas que tenía por montar a caballo", recordó.

Pablo Motos quiso destacar las críticas que había sufrido la cantante por sus últimas fotos en redes sociales, donde aparecía en bañador posando ante la cámara.

"¿Por qué no puedo salir en bikini en Instagram? No contesto a lo malo que me dicen, pero si me sucediera en la calle, a lo mejor les metía dos hostias al que me lo dijera. Solo hago caso a las cosas bonitas que me dicen", afirmó la cordobesa.