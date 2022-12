Zelenski sale de Kiev por primera vez desde el inicio de la guerra y llega a EE UU el día que Biden desafía a Rusia con el envío de Patriot

En 2014 el viaje del entonces presidente ucraniano Víktor Yanukóvich en plena revolución del Euromaidán fue a Rusia. El primer viaje de Volodimir Zelenski en plena invasión de Ucrania es a Estados Unidos, donde llegó este miércoles. Cuestión de aliados. Zelenski visita Washington en su primera salida desde el 24 de febrero. Deja, por unos días, la reclusión; y aterriza en Washington para mostrar resistencia con su gran respaldo desde el inicio de la guerra.

"De camino a Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania", comunicó el presidente en sus redes sociales. Su viaje se da además en un momento clave, toda vez que Estados Unidos ha dado luz verde ya al envío de misiles Patriot para Kiev, dando respuesta así a uno de los grandes reclamos de Zelenski. Rusia considera estos antimisiles "objetivos legítimos" de su Ejército. Joe Biden, además, recibe al líder ucraniano con los brazos abiertos y este podrá también dar un discurso -que se antoja histórico- en el Congreso. No en vano, Estados Unidos es el mayor suministrador de ayuda económica y militar a Ucrania desde el pasado mes de febrero.

Zelenski no ha abandonado su ya tradicional estética verde, el color de la guerra, y fue recibido tanto por Biden como por su esposa, Jill, en las puertas de la residencia del presidente estadounidense. "La guerra aún no ha terminado", repitió Zelenski mirando a Biden, después de lo cual le entregó también una insignia de un capitán del Ejército ucraniano. "No la merezco, pero la acepto encantado", respondió el presidente de Estados Unidos.

Es un honor estar a su lado... el pueblo ucraniano continúa inspirando al mundo

Biden, de hecho, ha confirmado no solo el envío de Patriot sino también un nuevo paquete de ayuda. "Es un honor estar a su lado... el pueblo ucraniano continúa inspirando al mundo", dijo nada más llegar ambos al Despacho Oval. Zelenski celebró, al mismo tiempo, el papel de EE UU "controlando la situación" en Ucrania y elogió "el liderazgo" de Biden durante todo el conflicto.

Desde el pasado 24 de febrero, cuando tuvo inicio la invasión rusa de Ucrania, Zelenski se ha mantenido en Kiev y no ha salido del país, todo ello a pesar del ofrecimiento de algunos países para que el mandatario se refugiara ante la agresión de Rusia. No obstante, hasta ahora había declinado todas las ofertas, haciendo hincapié en que él, como jefe de Estado de su país, debía permanecer durante la guerra. Quien ha representado a Ucrania de manera presencial en el exterior ha sido la primera dama, Olena Zelenska.

La reacción más efusiva del viaje de Zelenski ha sido la de un Joe Biden que se ha mostrado "encantado" por una visita en la que hay "mucho que discutir". Así, el portavoz de comunicación del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que la invitación al presidente ucraniano ha llegado porque la Casa Blanca cree que es "un buen momento" para recibirle, justo antes del invierno y en una fase de la guerra de cierto estancamiento en la que, por lo tanto, Kiev necesita más respaldo si quiere mantener su resistencia.

"No tengo ninguna duda de que van a hablar sobre el concepto del presidente Zelenski de una paz justa y cómo es, cuáles son sus componentes y cómo ayudamos a Ucrania a llegar a este punto", añadió Kirby, que al mismo tiempo recordó que Vladimir Putin, por su parte, "no está interesado en la diplomacia, sino en matar a civiles ucranianos". Asimismo, la Casa Blanca reveló, sin detalles, que está trabajando "codo con codo" con Ucrania para garantizar la seguridad de Zelenski durante su viaje y estancia en Estados Unidos.

El suministro de armas continúa. El abanico de armas que se entregan a Ucrania se está expandiendo

Rusia, viendo el panorama, optó por una respuesta comedida, y no espera "un cambio de postura" por parte de Ucrania con el viaje de Zelenski. Además, Moscú advierte incluso de que habrá "un recrudecimiento" del conflicto en los próximos meses, de lo que responsabiliza directamente a Kiev. "El suministro de armas continúa. El abanico de armas que se entregan a Ucrania se está expandiendo. Todo ello, por supuesto, lleva a un agravamiento del conflicto y, de hecho, no le va bien a Ucrania", esgrimió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Así, Rusia no prevé un giro "hacia un proceso de negociaciones".

Por otro lado, Putin ha prometido a su Ejército ofrecer todo lo que necesiten "sin límites de presupuesto" y mejorar la capacidad de la tríada nuclear del país. A la vez, pretende sumar a un millón y medio de soldados más para reforzar la invasión. El presidente ruso se escudó en que los medios que utilizan las fuerzas de la OTAN en las operaciones en Ucrania para contrarrestar a la fuerzas rusas son de sobra conocidos. "Todo esto debe ser analizado minuciosamente y utilizado para la edificación de nuestras Fuerzas Armadas, para elevar la capacidad de combate de nuestras tropas y de los servicios de seguridad patrios", sentenció Putin. "Combatís, y no temo estas comparaciones, no son palabras altisonantes, como los héroes de la guerra de 1812, de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Guerra Patria", dijo también en una arenga a sus tropas.

En ese escenario, el Gobierno ruso confirmó este miércoles que tiene previsto establecer bases navales en las ciudades ucranianas de Mariúpol y Berdiansk. Putin quiere que el despliegue sea total y estas son dos localidades a orillas del mar de Azov controlada actualmente por las fuerzas rusas. Los puertos de ambas ciudades, aseguró el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, están "en pleno funcionamiento", por lo que pueden servir como base para embarcaciones de apoyo, de rescate o de reparaciones. Moscú trabaja con la premisa de que el de Azov es ahora "un mar interior de Rusia", tras la anexión ilegal de cuatro regiones de Ucrania.